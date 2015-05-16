به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از تساوی برابر تراکتورسازی درجمع خبرنگاران با بیان اینکه حالا می ‌فهمم که چرا می ‌گویند بازی کردن در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز لذت دارد، افزود: استقبال تماشاگران از بازی امروز بسیار عالی بود.

وی با بیان اینکه شش هفت دقیقه آخر بازی کار کثیفی انجام شد و گفتند سپاهان مساوی کرده است، ادامه داد: قبل از بازی به تونی اولیویرا گفتم یا شما ما را می ‌برید یا ما شما را و یکی از تیم های نفت یا تراکتور قهرمان می‌ شود که این طور نشد.

منصوریان با بیان اینکه به بازیکنان دو تیم تبریک می گویم آنها خیلی خوب بازی کردند، ادامه داد: کاش تراکتور به ما گل چهارم را می زد و یا ما به آنها گل چهارم را می زدیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران درخصوص اینکه چه کسی نتیجه اشتباه را به شما گفت، اظهار داشت: یک نفر دستش را بالا برد و گفت بازی سپاهان مساوی شده است، من کسی را ندیدم. به هرحال به اصفهانی ها تبریک می گویم.

سرمربی نفت در مورد داوری مسابقه گفت: در مورد داوری اصول اخلاقی را همیشه باید رعایت کرد و اینکه داوری را به نقد نکشیم فغانی بهترین داور آسیاست.هر چند به نظر من با توجه به وقت‌های تلف شده بازی داور می‌توانست سه دقیقه و نیم هم اضافه بگیرد تراکتورسازی فکر می‌کرد قهرمان شده و بازی را مدیریت می‌کرد ما هم تلاش می‌کردیم گل چهارم را بزنیم به عقیده من ۶یا ۷ دقیقه آخر این بازی دقایق تلخ فوتبال ایران بود که انتقال خبر به شکل تمیزی صورت نگرفت.