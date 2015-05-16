ایران همچنان در صدر جدول توزیع مدالها/ کره جنوبی در حسرت طلا

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور ۸۷۵ تکواندوکار از ۱۳۶ کشور به میزبانی روسیه در سالن تراکتور شهر "چلیابینسک" آغاز شد. در پایان روز چهارم این مسابقات تیم ملی کشورمان با کسب دو مدال طلا همچنان در صدر جدول توزیع مدالها قرار دارد.

در مجموع مردان و زنان هیچ کشوری غیر از ایران تا کنون موفق به کسب مدال طلا نشده است. بعد از ایران ، ترکیه که شب گذشته توسط "سروت تازه گل" موفق به کسب مدال طلای وزن چهارم شد با احتساب این طلا و یک نقره بخش بانوان خود را مکان دوم جدول مدالها رساند. چین تایپه با یک طلا و یک برنز دوم است و کره جنوبی که در بخش دختران یک مدال طلا کسب کرده به همراه یک برنز بخش مردان با تایوانی ها همخانه هستند. تایلند هم با یک طلا چهارم است.

در جدول امتیازی هم که ملاک محاسبه تیم های برتر است بازهم تیم ملی کشورمان در صدر قرارد دارد. محمد کاظمی روز گذشته موفق به کسب چهار امتیاز شد تا جمع امتیازات ایران در بخش مردان با ۳۱ امتیاز مکان نخست را در اختیار دارد و همچنان شانس اول کسب عنوان قهرمانی است. روسها با نقره ای که "دنیسکو" در وزن چهارم روز جمعه گرف با ۲۱ امتیاز تیم ملی کشورمان را تعقیب می کنند.

کره جنوبی که همچنان در حسرت کسب مدال طلا در بخش مردان است با۱۸ امتیاز سوم هسند. این تیم امروز "کیم تانه هون" را در وزن اول بین چهار نفر برتر دارد و خیلی امیدوار است تا در پنجمین روز بالاخره طلسم بی طلای خود را بشکند. بعد از کره جنوبی نیز ترکیه با ۱۶ امتیاز چهارم است.

در مورد مسابقات روز گذشته باید به قهرمانی دوباره "سروت" از ترکیه اشاره کرد. وی که یک طلا و یک برنز رقابتهای جهانی را در کارنامه داشت ، بعد از یک دوره ناکامی ، دوباره موفق به کسب مدال طلای جهان شد تا جمع مدالهای خود را به دو طلا و یک برنز برساند.

نفرات برتز اوزان مختلف در چهار روز گذشته :

وزن ۴۶- کیلوگرم بانوان: ۱-پانی پاک(تایلند ) ۲- رومالدانوا(اکراین) ۳-تانگ سین (برزیل) و وان تینگ لین(چین تایپه)

وزن ۴۹- کیلوگرم بانوان:۱-مین ها(کره جنوبی)۲-جینگ یو هو(چین) ۳-بوگدانوویچ( صرستان) و ایگومنوا(روسیه)

وزن ۶۷- کیلوگرم بانوان: ۱-چیا چونگ (چین تایپه) ۲-تاتار نور (ترکیه) ۳-مک پرسون(آمریکا) و کاترینه دومار(کلمبیا)

وزن ۵۸- کیلوگرم مردان:۱- فرزان عاشورزاده (ایران) ۲- محمد الکتبی(بلژیک) ۳- پاسیف(روسیه) و زوها(چین)

وزن ۶۸- کیلوگرم: ۱- سروت تازه گل(ترکیه) ۲- الکسی دنیسکو( روسیه) ۳-"دونگ ین شین( کره جنوبی) و آنتونیو روسیلو( اسپانیا)

وزن ۷۴- کیلوگرم مردان:۱- مسعود حجی زواره(ایران) ۲- نیکیتا رافائلوویچ(ازبکستان) ۳- آلبرت گان(روسیه) و اسماعیل کولی بالی(مالی)

جدول توزیع مدالها تا پایان روز چهارم