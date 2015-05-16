پینگ پنگ باز جوان کردستانی به مسابقات آسیائی میانه اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تنیس روی میز قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و در منطقه آسیای در امروز شنبه با انجام مراسم افتتاحیه در کاراگاندای قزاقستان آغاز می شود و متین حیدری در این رقابت ها در لباس تیم ملی کشورمان حضور دارد.

تیم تنیس روی میز ابران در کنار کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان به مدت دو روز در بخش آقایان و بانوان بصورت تیمی به رقابت خواهد پرداخت.

متین حیدری از کردستان در کنار آرمان حاجی‌ئی، مهرداد دهستانی و محمدحسین بشیری ترکیب تنیس روی میز جوانان پسر را تشکیل می‌دهند که محسن شیشه‌گرها کار مربیگری و هدایت آن را برعهده دارد.

متین حیدری پینگ پنگ باز جوان کردستانی حیدری در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان که طی روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه در آکادمی بین المللی تنیس روی میز برگزار شد توانست با اقتدار مقام اول را بدست آورد و به اردوی تیم ملی راه یافت.

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز آسیا در رده سنی جوانان به میزبانی مالزی برگزار می‌شود و دو تیم برتر منطقه آسیای میانه در قزاقستان سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب می‌کنند.

تنیس روی میز در استان کردستان از گذشته های دور تاکنون همواره بازیکنانی تحویل تیم ملی داده است و امروز نیز جوانان زیادی در این استان ضمن حضور در سالن های ورزشی این رشته ورزشی را برای فعالیت انتخاب می کنند.