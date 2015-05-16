به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی میر باقری شامگاه جمعه در مراسمی که به مناسبت مبعث پیامبر گرامی اسلام(ص) در تکیه بزرگ یزدی های مقیم شاهرود برگزار شد ضمن تاکید بر این که بهترین عبد بودن است که انسان را به مقام والای رسالت می رساند به همین خاطر رسالت فرع عبودیت می شود افزود: حادثه مبعث در یک ظرف زمانی با ارزش اتفاق افتاد.

وی با بررسی حدیث کساء و وقایع مرتبط با آن از جمله مباهله و نزول آیه تطهیر خاطر نشان کرد: رحمت خداوند در این شب از شب های دیگر بیشتر و متفاوت تر است.

ترک معصیت افضل ترین عبادت

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان این مطلب که افضل اعمال این ماه های مبارک در روایات ترک معصیت است تصریح کرد: ترک معصیت درجات دارد و برای انسان های مختلف متفاوت است.

میر باقری ضمن تاکید بر این که مراقبه بر ترک آنچه رضای خدا در آن نیست مهمترین اعمال این ایام است عنوان کرد: استغفار و توبه راهکار این مراقبه به شمار می رود که باید مراحل آن به درستی طی شود تا اثر گذار باشد.

حتی پیامبران بزرگ خداوند قابل مقایسه مقامی با پیامبر اعظم نیستند

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با اشاره به سخن حضرت علی (ع) که فرمود هیچ احدی با پیامبر (ص) و آلش قابل مقایسه نیست ابراز داشت: حتی پیامبران اولوالعزم با همه مقامشان در جایگاه مقایسه قرار نمی گیرند.

میرباقری اظهار داشت: در روایتی از سماعه آمده: از امام صادق شنیدم که می فرمود:"چرا پیامبرخدا را ناراحت می کنید؟ شخصی از امام پرسید: چگونه ما پیامبر را ناراحت می کنیم در حالیکه سال ها است از رحلت آن حضرت می گذرد؟ امام صادق(ع) فرمود: اعمال و کردار شما بر حضرت عرضه می شود و چون گناهان شما را می نگرد، ناراحت می شود. توجه داشته باشید که حضرت را ناراحت نکنید، بلکه با اعمال خوب خود او را خشنود کنید."

وی دو ویژگی بعدی پیامبر را طبق آیه، مبشر و نذیر بودن معرفی کرد و بیان داشت: این دو واژه در قرآن کریم همواره و مکرر با هم آمده و در این آیه بر پیغمبر خدا اطلاق شده و گاهی تمام رسالت حضرت در این دو عنوان منحصر شده است.

ثمره اخلاص محض، لقاء الله است

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با یادآوری این مطلب که وصول به کمال و پرواز به قلّه رفیع قرب الهی به دست نمی آید مگر با بال خوف و رجاء گفت: اگر عالمان دین و مبلّغان شریعت بخواهند در مسیر خود موفق باشند و به اهداف مقدسشان نایل شوند باید از راه انذار و تبشیر حرکت کنند و مردم را با دو بال خوف و رجاء، به سر منزل مقصود برسانند و از گرایش به یک سمت جداً خودداری کنند.

میر باقری داعیا الی الله را ویژگی بعدی معرفی شده برای پیامبر در این آیه خواند و افزود: این ویژگی یعنی پیامبر انسان را به اذن خدا دعوت به سوی خدا می کند و سخن و کلام او بر اساس خواسته های دل و هوای نفس نیست و فرامین و دستوراتش همانند دستورات الهی است و نیز اطاعت از او به منزله اطاعت از خداوند است، پس پیامبر با تمام وجود مردم را دعوت به الله می کند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های انبیای عظام، که آن ها را از دیگران ممتاز می سازد، این است که مردم را به سوی خداوند دعوت می کنند خاطر نشان کرد: ویژگی بعدی پیامبر سراج منیر بودن آن حضرت است یعنی رسالت و نبوت حضرت ختمی مرتبت، به قدری واضح و روشن است که اگر بخواهیم برای آن نظیر و شبیهی بیاوریم، باید او را تشبیه کنیم به خورشید تابان در وسط روز، که برای هیچ کس نقطه ابهامی باقی نمی ماند.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه در پایان با بیان این مطلب که ثمره اخلاص لقاء الله است تصریح کرد: توجه به تعالیم حیات بخش، مستدل و حکیمانه اسلام به حدی مهم و مطابق با عقول و اندیشه بشری است که خداوند متعال برای هدایت بندگان خود، آنان را به یک جمله دعوت کرده و فقط به شنیدن یک موعظه و نصیحت فرا می خواند و آن این است که « به پا خیزید و اگر رفیق راه پیدا نکردید، تنها حرکت کنید و افکار از پیش ساخته خود را کنار بزنید و در دعوت و دستورات این شخص یعنی پیامبر خدا اندیشه کنید و ببینید آیا این سخنان و کلمات یک فرد مجنون و بیمار است یا سخنانی است که با ندای فطرت ها و حکم عقول و اندیشه ها مطابق است».