۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی:

از نیمکت تراکتورسازی به بازیکنان اطلاعات اشتباه دادند

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با رد اعلام توقف تیم سپاهان مقابل سایپا از اسکوربورد و بلندگوی ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز گفت: از سمت نیمکت تراکتورسازی به بازیکنان اطلاعات اشتباه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشروین اسبقیان در واکنش به اینکه گفته می‌شود در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اعلام شده بود که بازی تیم‌های سپاهان و سایپا با تساوی خاتمه یافته بود، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و نه از اسکوربورد ورزشگاه و نه از بلندگوی استادیوم درباره نتیجه دیدار تیم های سپاهان و سایپا اطلاع رسانی صورت نگرفته بود.

وی در گفتگو با بخش خبری تلویزیون در خصوص خوشحالی عجیب بازیکنان و هواداران تراکتورسازی و اتفاقات پس از آن تاکید کرد: به نظر می‌رسد این موضوع از سمت نیمکت تیم تراکتورسازی به بازیکنان انتقال یافته بوده که اطلاعات غلطی بوده است با این حال ما به دنبال منبع این شایعه هستیم و پس از شناسایی منبع اصلی شایعه، آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

