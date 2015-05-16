تحصیل در برخی از دانشگاه های کشورهای منطقه مورد تایید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی افزود: در دانشگاه هایی که ما مورد ارزیابی قرار نمی دهیم این افراد ممکن است برای تسویه حساب و دریافت مدرک با چالش هایی روبرو شوند در حال حاضر نیز این مشکل وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد: برخی رشته ها و دانشگاه ها مورد تأیید ما نیست و بر اساس ضوابطی که از سال ۲۰۰۹ به بعد وجود دارد، برخی از افراد که برای تحصیل به کشورهای دیگر می روند تا پایان تحصیل نمی توانند به ایران بازگردند بنابراین ارزیابی نمی شوند و این موضوع به عنوان یک چالش در کشور ما بروز کرده است.

لاریجانی افزود: واقعیت این است که سطح دانشگاه های پزشکی کشور با بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه قابل مقایسه نیست و دانشگاه های کشور به صورت ضابطه مند پیش می روند .

وی یادآورشد: تحصیل افراد در برخی دانشگاه های نامعتبر تنها در رشته های پزشکی نیست و در سایر رشته ها نیز این پدیده وجود دارد.

جزئیات سند آمایش سرزمینی در سلامت

وی با بیان اینکه در این سند مراکز آموزش عالی به گونه دسته بندی می شوند که پاسخگوی نیازهای بومی باشند افزود: برخی از دانشگاه ها پاسخگوی نیازهای استانی و منطقه ای، برخی از آنها رسالت های کشوری دارند و تعداد محدودی از مراکز فعالیت های بین المللی وسیعی را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: امیدواریم اجرای این سند، جایگاه ایران را در منطقه طبق سند چشم انداز، بتواند ارتقا دهد و به نوعی مرجعیت و قدرت علمی اول منطقه را به دست آورد.

لاریجانی گفت: در سند آمایش سرزمینی طبق تقسیم بندی، رشته های تخصصی مورد نیاز که متناسب با نیازهای فناوری کشور است توسعه می یابند البته فعالیت های علمی و حرکت در جهت مرزهای دانش در رشته های مرتبط یک هدف مهم است که امیدواریم دنبال شود.

تقسیم کشور به ۱۰ منطقه برای هم افزایی دانشگاه ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه این سند می تواند آموزش عالی ما را در عرصه پزشکی نظم دهد خاطر نشان کرد: در گسترش های آینده با یک استراتژی مشخص در کل کشور می توانیم به تدریج توسعه را با توجه بخش های دولتی، عمومی و غیر عمومی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در قالب این سند، کشور را به ۱۰ منطقه تقسیم کرده ایم تا شاهد یک هم افزایی بین دانشگاه ها در مناطق مختلف باشیم تا دانشگاه ها نیازهای یکدیگر را رفع کنند ضمن اینکه هدف ما این است که در هر منطقه بتوانیم تمام رشته های تخصصی و فوق تخصصی را داشته باشیم.