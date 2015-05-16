روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش قم پتانسیل زیادی برای افزایش سهمیه حضور در تیمهای ملی در رویدادهای معتبر بین المللی دارد و به منظور افزایش شانس حضور ورزشکاران قمی در مسابقات المپیک و بازیهای آسیایی آینده تصمیم بر این شد که کارگروهی با رویکرد موفقیت ورزشکاران قمی تشکیل شود.
وی افزود: بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکاتاری اندونزی و المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریودوژانیرو مهمترین رویدادهای ورزشی بین المللی در ۳ سال آینده هستند که باید با مدیریت ظرفیتهای موجود شانس ورزشکاران قمی برای حضور در این رقابتها را افزایش دهیم.
معاون اداره کل ورزش و جوانان قم گفت: کارگروه برنامههای ورزشی قم در قالب مسابقات آینده شامل بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جارکارتا، المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیروی برزیل، المپیک نوجوانان و بازیهای ساحلی و داخل سالن آسیا فعالیت میکند.
رمضانی بیان کرد: روسای هیئتهایی از جمله بدمینتون، تیر و کمان، تنیس، دو و میدانی، کشتی، هندبال، جودو، بوکس، تکواندو، جانبازان، کاراته، ووشو و فوتبال به این کارگروه دعوت شدهاند و در برنامههای آتی این کارگروه فعالیت خواهند داشت.
وی عنوان کرد: در رشتههایی چون ووشو، بوکس و کشتی، دو و میدانی و ورزشهای جانبازان و معلولان ظرفیت بسیار مناسبی برای حضور در بازیهای المپیک تابستانی و مسابقات پارالمپیک داریم اما واضح است که باید حمایت کافی از ورزشکاران دارای ظرفیت حضور انجام شود و این حمایت توسط هیئت مربوطه و اداره کل ورزش و جوانان انجام میشود.
معاون اداره کل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: در بخش ورزش جانبازان و معلولان در پارآسیایی اینچئون یک نماینده به نام حسین گلستانی در والیبال نشسته داشتیم و امیدواریم در مسابقات جاکارتا و ریو دوژانیرو تعداد نمایندگان ما افزایش پیدا کند.
