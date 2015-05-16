یونس رنجکش ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسانهها میتوانند در بسترسازیهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر باشند اظهار کرد: باید از فعالیت رسانههای گیلان و مازندارن برای شناخت بهتر و بیشتر ظرفیتهای موجود در استان ها و انعکاس خواسته های مردم استفاده کرد.
وی افزود: گیلان و مازندران به دلیل برخورداری از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای مشترک دارای مطالبات مشترکی هستند که از ظرفیت رسانه ها در انعکاس مطالبات این دو استان میتوان بستر لازم برای دستیابی به اهداف توسعه ای دو استان را فراهم کرد.
رنجکش برقراری تعامل و همکاری بین رسانهها و فعالان رسانهای دو استان را بسیار اثربخش برشمرد و گفت: حضور خبرنگاران رسانههای مازندران در گیلان و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این استان فرصتی است برای معرفی بهتر پتانسیلهای گیلان به جامعه مازندران و امیدواریم در آینده نیز شاهد حضور رسانههای گیلانی در مازندران و سایر رسانههای کشور در گیلان باشیم.
وی افزود: در سفر سهروزه فعالان رسانه ای مازندارن به گیلان، مناطق دیدنی و جاذبههای شهرهای لاهیجان، آستانهاشرفیه، بندر انزلی، رشت، فومن و ماسوله مدنظر این خبرنگاران قرار گرفت.
بر اساس درخواست رسمی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از اداره کل اجتماعی گیلان در اعزام یک گروه از خبرنگاران رسانهای این استان به گیلان، یک گروه ۲۰ نفره از خبرنگاران و مدیران رسانههای استان مازندران همزمان با مبعث رسول اکرم به مدت سه روز میهمان مردم گیلان بودند.
