۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۱

فلاحی:

بیمارستان شهرستان اهر باید توسعه یابد

اهر- نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمارستان این شهرستان نیازمند توسعه و تجهیز بیشتر است و مسئولان باید در این زمینه همت بگمارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی باباجانی شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان شهرستان اهر اظهار داشت: مسئولان بهداشت و درمان استان و شهرستان باید توجه داشته باشند که بیمارستان این شهرستان پاسخگوی مردم نیست و باید نسبت به توسعه آن اقدام اساسی شود.

وی ادامه داد: بخش های مختلف این بیمارستان افزایش یافته است و فضای کنونی نمی تواند پاسخگوی این افزایش باشد.

فلاحی با بیام اینکه عزم دولت و مجلس توسعه کمی و کیفی در حوزه بهداشت و درمان است، گفت: توسعه بهداشت و درمان یکی از زیربناهای توسعه کشور است و دولت و مجلس توجه خاصی به این بخش دارند.

نماینده مردم اهر در مجلس ادامه داد: پرسنل بهداشت و درمان استان خواستار رعایت عدالت در پرداخت ها هشتند که امیدواریم دولت در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام دهد.

