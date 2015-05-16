بیمارستان شهرستان اهر باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی باباجانی شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان شهرستان اهر اظهار داشت: مسئولان بهداشت و درمان استان و شهرستان باید توجه داشته باشند که بیمارستان این شهرستان پاسخگوی مردم نیست و باید نسبت به توسعه آن اقدام اساسی شود.

وی ادامه داد: بخش های مختلف این بیمارستان افزایش یافته است و فضای کنونی نمی تواند پاسخگوی این افزایش باشد.

فلاحی با بیام اینکه عزم دولت و مجلس توسعه کمی و کیفی در حوزه بهداشت و درمان است، گفت: توسعه بهداشت و درمان یکی از زیربناهای توسعه کشور است و دولت و مجلس توجه خاصی به این بخش دارند.

نماینده مردم اهر در مجلس ادامه داد: پرسنل بهداشت و درمان استان خواستار رعایت عدالت در پرداخت ها هشتند که امیدواریم دولت در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام دهد.