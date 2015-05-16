دورخیز دوباره برخی برای تغییر کاربری اراضی ناهارخوران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، عصر شنبه، در نشستی که به منظور بررسی برخی تصرف های انجام شده در محور ناهار خوران گرگان برگزار شد، با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در توجه به محور ناهارخوران، گفت: در پنج دهه گذشته به دلیل نبود برنامه های مشخص و برخی سودجویی ها، بخش قابل توجهی از اراضی محور ناهار خوران و زیارت به تملک افراد حقیقی و حقوقی درآمد.

وی با بیان این مطلب که این اقدام کارآمدی و بهره دهی این مسیر تاریخی را به شدت کاهش داده، افزود: در سال های گذشته شاهد تاکیدات مقام معظم رهبری به عنوان مقام عالی کشور بودیم که مکرر به حفظ و صیانت از اراضی ملی و طبیعی اطراف شهرها و روستاها تاکید کردند.

مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان ادامه داد: حتی معظم له تاکید داشتند که آن مقدار از اراضی که به تصرف درآمده باید آزاد سازی شده و به طبیعت باز گردد.

برخی سازمان ها در لیست متصرفان اراضی ناهارخوران هستند

چراغعلی با اعلام این نکته که برخی افراد در محور ناهار خوران عرصه های مختلف را تصرف کردند، افزود: نکته قابل توجه اینکه برخی سازمان ها و نهادها در این لیست قرار دارند.

این مسئول گلستانی تصریح کرد: فکر می کنم بدون رعایت هیچ گونه مسامحه باید اعلام کنیم که دستگاه های دولتی مکلف به باز پس دادن اراضی ملی هستند. ادارات و سازمان هایی که در محور ناهار خوران عرصه هایی را تصرف کردند باید به طبیعت برگردانند.

وی با تاکید بر این نکته که افراد حقیقی که مالکین زمین هایی در این مسیر هستند نیز حق ساخت و ساز ندارند، افزود: طی سال های گذشته لابی و ارتباطات سنگینی برای تغییر کاربری و ساخت و سازها برقرار شد.

مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان با بیان این نکته که بعضی در کمال تاسف از این ارتباطات ناسالم اداری جواب گرفتند، افزود: اکنون شاهد ساخت و ساز این دسته از افراد در این عرصه ها طبیعی ناهار خوران هستیم.

وی افزود: زمین مناسبی توسط تعدادی افراد در جنب محوطه باباطاهر تملک شده که متاسفانه شاهد هستیم ظرف ماه های گذشته این افراد نسبت به حصار کشی و تفکیک غیر قانونی و بدون مجوز اقدام کرده اند.

چراغعلی با بیان این مطلب که به عنوان مدیر کل دفتر شهری بارها این مورد را به شهردار گرگان تذکر دادم، افزود: باید اقدامات قانونی انجام شود تا پرونده افرادی که خارج از مقررات، اراضی محور ناهار خوران را تفکیک کردند در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود.

قصور شهردار گرگان در حفاظت از منابع ملی

این مسئول گلستانی با اعلام این نکته که شهردار گرگان تاکنون در این باره قصور کرده، افزود: ما از نتیجه کارهای انجام شده برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در ناهار خوران بی اطلاع هستیم.

وی ادامه داد: اخیرا درخواست جلسه شده برای ساخت و ساز در این عرصه که فکر می کنم نیاز است مدیران ارشد استان هوشیار باشند همچنین یادآوری می کنم فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه وقت، مبنی بر اینکه باید از تغییر کاربری پرهیز شود.

چراغعلی در خاتمه افزود: ما مدیران مسئول باید تلاش کنیم تا عرصه طبیعی ناهارخوران حفظ شود، چراکه ذخیره گاه و امانتی برای نسل های آینده به شمار می رود.