ارائه خدمات درمانی در اهر از لحاظ کمی و کیفی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان شهرستان گفت: مردم انتظار توسعه مراکز درمانی و بهداشتی را از دولت دارند البته باید در کنار این توسعه به فکر بهبود خدمات از لحاظ کمی و کیفی به مردم بود.

وی ادامه داد: مردم از ارائه خدمات درمانی برخی مراکز شکایت دارند که این نارضایتی باید توسط مسئولان مورد توجه قرار گیرد و نباید نسبت به آن ها غافل بود.

حجت الاسلام حاجی زاده با بیان اینکه بیمارستان این شهرستان نیاز به توسعه دارد، گفت: شهرستان اهر توانسته از نظر درمانی جایگاه ویژه ای در بین دیگر شهرستان های استان باز کند که این امر سبب می شود مردم دیگر شهرستان ها به بیمارستان های اهر مراجعه کنند.

امام جمعه شهرستان اهر افزود: طرح تحول نظام سلامت یکی از کارهای خوبی است که از سوی دولت اجرا می شود و باعث می شود مردم با کمترین هزینه از امکانات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند که امیدواریم اجرای کامل این طرح در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعدادی از پزشکان نمونه شهرستان تجلیل به عمل آمد.