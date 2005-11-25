سيدحسن نصرالله : دستور مقاومت از بيروت صادر مي شود نه از دمشق و يا تهران/ اسير گرفتن اسرائيلي ها يك وظيفه است/ ما دوستان و هم پيمانان ايران و سوريه هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري المنار، سيدحسن نصرالله تاكيد كرد كه مقاومت هرگز نخواهد پذيرفت كه دشمن حاكميت لبنان را نقض كند و با تمام قدرت از حاكميت و استقلال كشور حمايت خواهد كرد.

وي كه در مراسم بزرگداشت شهداي اخير مقاومت كه در حملات دوشنبه نظاميان صهيونيست به جنوب لبنان به شهادت رسيده بودند، گفت : اسرائيلي ها اگر گمان مي كنند كه مقاومت آرام شده است و شرايط براي تجاوز به لبنان مناسب است، سخت در اشتباه خواهند بود.

دبيركل حزب الله تاكيد كرد كه رژيم اسرائيل مسئول هرگونه بحران و تنش در منطقه است و مسئوليت حوادث اخير در منطقه نيز بر عهده اين رژيم است.

وي به تجاوز اخير نظاميان صهيونيست به جنوب لبنان اشاره كرد و گفت : عمليات اخير دشمن با هدف تغيير قواعد بازي صورت گرفت.

دبيركل حزب الله افزود: اسرائيلي ها سخت در توهم به سر مي برند اگر گمان مي كنند كه خروج نيروهاي سوريه از لبنان موجب تضعيف مقاومت شده است .

وي خاطر نشان كرد كه حزب الله به رغم تحركات اخير دشمن خويشتن داري خود را حفظ كرده است .

دبير كل حزب الله در بخشي ديگر از سخنان خود اظهار داشت : ما مسائل و تحولات سياسي كنوني در منطقه را خوب درك مي كنيم.

به گزارش مهر، سيدحسن نصرالله به تجاوزات پياپي اسرائيل به حريم هوايي و حاكميت لبنان اشاره كرد وگفت : روز عيد فطر دشمن اسرائيلي بيش از 100 فروند موشك و گلوله به روستاهاي جنوب لبنان شليك كرد و طي روزهاي اخير نيز بارها حريم هوايي وحاكميت لبنان را نقض كرده است.

وي تاكيد كرد كه جامعه بين المللي با معيارهاي دوگانه خود مسئول حوادث اخير و تجاوزات اسرائيل است.

سيدحسن نصرالله گفت : ورود بالگردهاي اسرائيلي به ساحل لبنان به معناي آغاز عمليات ترور اين رژيم است.



سيدحسن نصرالله با اشاره به عمليات تلافي جويانه مقاومت تاكيد كرد كه پاسخ مقاومت به دشمن سخت و دردناك و كوبنده بود وشهداي مقاومت در صف مقدم شهيد شدند.

وي با بيان اينكه مقاومت لبنان به رغم تمام تغييرات و دگرگوني ها همچنان ادامه خواهد يافت، تاكيد كرد: مقاومت اسلامي تضعيف نشده و نخواهد شد و برداشت اسرائيل اشتباه است.

به گزارش مهر، سيدحسن نصرالله افزود: مقاومت در لبنان ادامه خواهد يافت و ما مبارزات خود را براي دفاع از كشور و تحقق اهداف خود ادامه خواهيم داد.

به گفته وي، اجماع ملي عنصر قدرت مقاومت است به رغم كشمكش هاي سياسي موجود كه درباره مقاومت وجود دارد.

وي افزود: مقاومت وجود خود را حتي در سايه جنگ داخلي لبنان اثبات كرد.

دبيركل حزب الله خاطر نشان كرد: وظيفه و حق ماست كه نظاميان اسرائيلي را به اسارت بگيريم و روزي به آن خواهيم رسيد.

سيدحسن نصرالله با تمجيد از موضع دولت لبنان به رياست فواد سنيوره در قبال حوادث اخير اظهار داشت : موضع دولت در روز گذشته موضع خوبي بود.

وي به موضع برخي گروه هاي سياسي در لبنان اشاره كرد و گفت : فضاي سياسي كنوني در لبنان نياز به كنترل دارد.

به گزارش مهر، دبيركل حزب الله با هشدار به هرگونه اقدام براي تحريم سوريه گفت : در صورت تحريم سوريه ، لبنان دومين كشوري خواهد بود كه پس از سوريه زيان خواهد ديد.

وي در بخشي ديگر از سخنان خود با رد هرگونه تاثيرپذيري حزب الله از خارج تاكيد كرد: دستور مقاومت نه از دمشق يا بيروت بلكه از هرخانه اي در لبنان صادر مي شود.

سيدحسن نصرالله در خصوص موضوع سلاح مقاومت اظهار داشت : ما با بررسي و گفتگو درباره اين مسئله موافق هستيم اما هرگز تسليم نخواهيم شد.

دبيركل حزب الله لبنان در خصوص ايران وسوريه گفت : ما هم پيمانان و دوستان ايران و سوريه هستيم و به اين دوستي و هم پيماني افتخار مي كنيم و بر ادامه آن تاكيد مي كنيم.

وي در پايان بار ديگر تاكيد كرد كه مقاومت هرگز با نقض حاكميت و حريم لبنان موافقت نخواهد كرد و از سرزمين و حاكميت لبنان دفاع خواهد كرد.

امروز رژيم صهيونيستي اجساد سه شهيد مقاومت را كه روز دوشنبه در حمله نظاميان اين رژيم به شهادت رسيدند با نظارت صليب سرخ تحويل حزب الله داد.