  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۳

آغاز رقابتهای نخستین روز سی‌و‌دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن

آغاز رقابتهای نخستین روز سی‌و‌دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن

نخستین روز سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با رقابت های مرحله مقدماتی رشته قرائت و نیمه نهایی رشته حفظ کل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست به ترتیب در رشته قرائت خالد دولیش از کشور کرواسی، حسین خزعلی از نروژ ، دامبلی الفیا از ساحل عاج، محمد ابراهیم از پاکستان، اورف محمدی از قرقیزستان، مجدالدین لیمانی از مقدونیه، وانتا عابدین از تایلند،  مزاوا  ایکرام از ماداگاسکار، زیاد وانادزه از گرجستان، کاظیم ابراهیم خلج از بلغارستان، شبیر جعفری از آلمان، حسین محمد مزمل از کانادا، عثمان محمد علی از کومور، رساد دوتویچ از مونته نگرو تلاوت خواهند کرد.

براساس این گزارش در رشته حفظ کل نیز که در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود مصطفی تحسین علی از کشور عراق، بخاری یعقوب اسحاق ابراهیم از سودان، محمد المصطفی عبدالله مجتبی از موریتانی،خالد بن محمد بن محمد از تونس، معتز یحیی سلمان از اردن، محمد عیسی الخالدی از کویت، محمد صفان از سریلانکا، عسگری دوماکای علوی از فیلیپین و سنان الدین تاتارویچ از بوسنی رقابت خواهند کرد.

گفتنی است مرحله مقدماتی رشته حفظ کل صبح امروزبا حضور ۲۰ نفر از متسابقان در هتل ارم برگزار شد که نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی عصر امروز به رقابت می پردازند. همچنین ۲۰ نفر دیگر از متسابقان رشته حفظ صبح فردا به رقابت می پردازند. 

کد مطلب 2581934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها