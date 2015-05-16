به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست به ترتیب در رشته قرائت خالد دولیش از کشور کرواسی، حسین خزعلی از نروژ ، دامبلی الفیا از ساحل عاج، محمد ابراهیم از پاکستان، اورف محمدی از قرقیزستان، مجدالدین لیمانی از مقدونیه، وانتا عابدین از تایلند، مزاوا ایکرام از ماداگاسکار، زیاد وانادزه از گرجستان، کاظیم ابراهیم خلج از بلغارستان، شبیر جعفری از آلمان، حسین محمد مزمل از کانادا، عثمان محمد علی از کومور، رساد دوتویچ از مونته نگرو تلاوت خواهند کرد.

براساس این گزارش در رشته حفظ کل نیز که در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود مصطفی تحسین علی از کشور عراق، بخاری یعقوب اسحاق ابراهیم از سودان، محمد المصطفی عبدالله مجتبی از موریتانی،خالد بن محمد بن محمد از تونس، معتز یحیی سلمان از اردن، محمد عیسی الخالدی از کویت، محمد صفان از سریلانکا، عسگری دوماکای علوی از فیلیپین و سنان الدین تاتارویچ از بوسنی رقابت خواهند کرد.

گفتنی است مرحله مقدماتی رشته حفظ کل صبح امروزبا حضور ۲۰ نفر از متسابقان در هتل ارم برگزار شد که نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی عصر امروز به رقابت می پردازند. همچنین ۲۰ نفر دیگر از متسابقان رشته حفظ صبح فردا به رقابت می پردازند.