نکبت جدید تکفیری ها هستند/ ملت های اسلامی باید وارد صحنه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی خود را در مورد تحولات اخیر منطقه آغاز کرد. وی در ابتدای این سخنرانی گفت: جنگ روانی که در برخی رسانه های مجازی راه انداخته اند موجب شد که ما این سخنان را انجام دهیم. گفته بودند که دبیرکل حزب الله مشکل جسمانی دارد، البته عمر دست خدا است، الحمدلله سالم هستیم. این که به شهادت برسیم دست خداست.

وی افزود: در خصوص تحولات روزهای اخیر چند مناسبت داریم، یکی مبعث سخن گفتن در مورد این مناسبت دشوار است. سالروز نکبت و روز اشغال فلسطین را نیز داریم که به صورت فهرست وار در مورد این موضوعات سخن خواهم گفت. در خصوص سالروز نکبت فلسطین که به تازگی گرامی داشته شد این واقعیت است که این روز برای جامعه اسلامی نکبت است.

سید حسن نصرالله یادآور شد: فلسطین بیشترین سهم را از جنایات رژیم صهیونیستی داشته و دارد و باید برای نسل های آینده این مسئله تشریح شود. در آن مقطع کشورها و گروه های عربی باید بگوییم چه وظیفه ای داشتند. از محاسبات غلط، محاسبات فرقه ای، خیانت ها و معاملات و از این که حکومت ها حفظ شود باید صحبت کنیم. از شهیدانی که تا آخرین گلوله جنگیدند و از نتیجه فاجعه آمیزی که خیانت ها داشت باید سخن بگوییم.

نکبت جدید برای جهان اسلام تکفیری ها هستند

دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نکبتی جدید که تکفیری ها به وجود آورده اند موجب شده که اسلام در معرض خطر قرار گیرد. در سوریه، عراق، افغانستان و یمن حضور دارند. این نکبت گریبان همه حامیان آن و آنان که چنین چیزی را ساخته اند، خواهد گرفت. باید از آموزه های تاریخی درس بگیریم. این طرح آمریکایی است که می خواهد همه حکومت ها را در منطقه از بین ببرد.

وی تاکید کرد: اگر امروز کشورهای منطقه در مقابل پروژه تکفیری سکوت کنند زیان آن نیز متوجه آنها خواهد بود. در خصوص جنگ قلمون طی چند روز گذشته در این منطقه جنگ مستمری در جریان بوده است. یک طرف ارتش سوریه و مردم داوطلب قلمون قرار گرفته اند و در طرف دیگر گروهی هستند که در صدرشان داعش است. منطقه قلمون کوهستانی که 300 کیلومتر منطقه جنگی است و کوه هایی با ارتفاع 2000 متر دارد، در چنین منطقه ای جنگ در جریان است.

به گفته سید حسن نصرالله در این مناطق شمار زیادی از افراد مسلح دوره می بینند و انبار مهمات دارند، خودروهای بمب گذاری شده را در آنجا تهیه می کنند. در این منطقه جنگ سخت در جریان است و در نتیجه مقاومت مردمی، گروه های مسلح مجبور به عقب نشینی شده اند. زیان مالی به آنها تحمیل شد و مجبور به فرار شدند. الان نیز در این معرکه هستیم و هنوز جنگ تمام نشده است.

دستاوردهای نبرد قلمون؛ تنها 13 شهید داشته ایم

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: اکنون می خواهم به نتایج مستقیم جنگ قلمون اشاره کنم. در این جنگ خسارت های جدی به گروه های مسلح وارد شد، حدود 300 کیلومتر که در دستان گروه های مسلح بود، پاکسازی شد. کارگاه های بمب گذاری را از دست دادند. در صفوف گروه های مسلح شمار زیادی کشته شدند و اکنون دیگر این گروه ها در منطقه نیستند. نمی خواهیم بگوییم امنیت صد در صد امنیت ایجاد شده اما تقریبا امنیت برقرار شده است و روستاهایی که در مرز لبنان قرار دارند هم امنیت دارند. با این حال تا زمانی که گروه های مسلح در منطقه قلمون باشند، این مناطق همچنان در معرض ناامنی هستند.

وی افزود: در خصوص دیگر نتایج این جنگ باید بگویم، هر چند علاقه ندارم در جنگ ها از تعداد شهدا صحبت کنم اما از زمانی که جنگ قلمون شروع شد رسانه ها ادعا کردند که تعداد شهدا 40 نفر است اما واقعیت تعداد شهدا 13 نفر است. ارتش سوریه و نیروهای مردمی نیز 7 شهید بیشتر نداشته اند که این یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. کارشناسان جنگی می توانند از نظر نظامی بررسی کنند. جنگ در کوهستان و تپه ها سخت است. می خواهم به روح شهدای لبنان و سوریه درود بفرستم. به خانواده های آنها تبریک بگویم و همدردی کنم. به روح کسانی که خون پاک آنها در نبرد با تکفیری ها ریخته شد درود بفرستم. از همه کسانی که در این جنگ کمک کردند و این پیروزی جدید را رقم زدند تشکر می کنم.

سید حسن نصرالله با اشاره به جنگ روانی که علیه مقاومت اسلامی در نبرد با تکفیری ها به راه افتاده تاکید کرد: صحبت های زیادی مطرح کرده اند اما اینها اراده ما را متزلزل نمی کند. زمانی که منافع امت اسلامی و کشورمان دچار تهدید شود، هیچ چیز اراده ما را متزلزل نمی کند. اگر شما رسانه ها را نگاه کنید می بینید که آنها در این زمینه هم یک شکست رسانه ای خوردند. به آنها می گوییم که خود را زیاد نگران نکنند. گروه های مسلح که در کنار آنها بودند و رسانه هایشان را به این گروه های سپرده بودند، به نتیجه نرسیدند. ارتش لبنان و خانواده های ارتش و فرماندهان، در این جنگ روانی در کنار مقاومت بودند. اینها همان هایی هستند که فرزندانشان را تقدیم لبنان کرده اند.

انتخاب رئیس جمهور، راه حل بحران لبنان است

وی در ادامه یادآور شد: تلاش هایی صورت گرفت تا میان حزب الله و ارتش لبنان اختلاف افکنی کنند اما همه اظهارات مطرح شده در این زمینه، پوچ و تهی بوده است. ما به هیچ وجه نمی خواستیم که ارتش لبنان را در این درگیری (قلمون) درگیر کنیم زیرا ما حافظ و نگران خون همه افسران و نظامیان هستیم. احترام خود را به زخمی ها و همه فرماندهانی که در این دوره زمانی تاریخ ساز شده اند و در برابر همه سختی های صبر کردند، ادا می کنم و همچنین به ملت شریفمان که آنها را تأیید و همراهی کردند، احترام می گذارم.

به گفته سید حسن نصرالله این حق همه لبنانی ها و بخصوص اهالی منطقه بقاع از ادیان و مذاهب و طوایف مختلف است که منتظر روزی باشند که سرزمین آنها خالی از تروریست باشد و آن روز خواهد آمد. بر این اساس اگر دولت لبنان با اشغال سرزمین های لبنانی کنار می آید و در برابر چنین امری کوتاه می آید، اما ملت لبنان این اجازه را نخواهد داد و اهالی بلعبک، هرمل و بقاع اجازه اشغالگری را نمی دهند. وی با دعوت از دولت لبنان به انجام وظایف و مسئولیت هایش بیان داشت: ما از همان ابتدا اعلام کردیم که به جنگ خواهیم رفت اما در مورد زمان و محدوده مکانی آن چیزی اعلام نکردیم. ما در نبردی باز از نظر مکانی، زمانی قرار داریم.

دبیرکل حزب الله لبنان وضعیت کنونی لبنان را حساس و خطیر خواند و تاکید کرد: در کنفرانس خبری که «میشل عون» داشت و پیشنهادهایی مطرح کرد از گروه های سیاسی می خواهم این راه حل ها را مورد بررسی قرار دهند و ببینند که آیا این راه حل ها می تواند لبنان را از بحران سیاسی خارج کند یا خیر. همه می گویند که کلید حل مشکلات انتخاب رئیس جمهور است. مشکل حکومت، تشکیل دولت مطرح است و همه این مسائل از نظر ما از طریق گفتگو قابل حل است. اگر ما اتفاق نظر داریم که کلید حل مشکل انتخاب رئیس جمهوری است، کمک کنیم، مسائل را حل کنیم.

وی افزود: جربان المستقبل منتظر بودند از خارج اتفاقی بیافتد، در خصوص گفتگوهای حزب الله و المستقبل هم عده ای فکر می کردند که اتفاقی می افتد و مسئله حل می شود، اما اینها تمام شد و اتفاقی نیافتاد. راه حلی که از خارج باشد، نتیجه بخش نیست، این راه حل باید در چارچوب قانون اساسی باشد. من اصرار دارم که صحبت های میشل عون جدی گرفته شود. مسئله لبنان را به قلمون مرتبط نکنید. باید لبنان از وضعیت کنونی نجات یابد.

مردم بحرین و یمن ایستاده اند و تسلیم نمی شوند

سید حسن نصرالله در خصوص سرکوب اعتراضات مردم بحرین گفت: کشورهای جهان مردم بحرین را فراموش کرده اند، تنها گزینه مردم بحرین این است که در همین مسیر گام بردارند و در صحنه بمانند و قوی باشند با وجود تمام فشارهایی که بر آنها وارد می شود. در حالی که سران بحرین برای مذاکره به کمپ دیوید می روند، رهبران و علمای مردم بحرین در مسیر اعتراضات حرکت می کنند. این مسیر باید ادامه یاید. وضعیت زندان ها در بحرین دردناک است بخصوص در سایه سکوت بین المللی. تنها راه حل موجود برای ملت بحرین، ادامه نهضت و مبارزه است.

وی در خصوص تحولات یمن تاکید کرد: جنایات یمن را محکوم می کنیم. متجاوزان در جنگ یمن نتوانسته اند به اهدافشان برسند. مجموعه ای از اهدافی را که فهرست کرده اند، یک مورد را که به آن دست یافته اند نام ببرند. مردم یمن در صحنه هستند. اگر دشمن اصرار داشت که ارتش و انصارالله را تضعیف کند و از بین ببرد، امروز اینها قوی تر شده اند. اگر آنها خواستند ایران را تضعیف کنند، اکنون ایران دوست ترین کشور در بین مردم یمن است. مردم یمن تسلیم نشده اند. آنها در اهدافشان ناکام مانند و این اهداف نتایج عکس داد.

دبیرکل حزب الله لبنان یادآور شد: آنها شمار زیادی از مردم یمن را کشتند، این کشور را ویران کردند، اما به نتیجه ای نرسیدند. شاید عده ای فکر کنند که عربستان به دستاوردی رسیده است، اما متاسفیم بگوییم که عربستان قابل مقایسه با رژیم صهیونیستی است. اسرائیل هم در فلسطین و لبنان، مساجد را بمباران می کرد. عربستان هم این کار را کرده است. مقبره شیخ بدرالدین را بمباران کرده است. باید توضیح دهند که این کار چه هدف نظامی داشته است. یا این که ضریح یکی از فرزندان امامان را بمباران می کنند.

سعودی ها تفاوتی با صهیونیست ها ندارند

دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص تجاوز سعودی ها به یمن یادآور شد: آنچه که در یمن رخ می دهد، خلاف اهداف اعلام شده توسط دشمن سعودی است. آنچه که در این تجاوز رخ می دهد، قتل، ویرانی و افزایش تعداد زخمی ها و شهدا از غیر نظامیان است. ایران نشان داد که مهم ترین دوست ملت یمن است اما ائتلاف سعودی نشان داد که بدترین دشمن است. به گفته وی اندیشه بیابانی و قبیله ای باعث حمله به ضریح و آثار تاریخی و اماکن مقدس یمن می شود. جنایتی که عربستان در یمن مرتکب شده را آمریکا و اسرائیل هم مرتکب نشده اند و وظیفه امت اسلامی است که در برابر تجاوز صورت گرفته بایستند.

به گفته وی مهاجمان با این حملات فرهنگ خودشان را نشان می دهند و مرجعیت فکری شان را نمایان می کنند. همین ها هستند که داعش را به وجود آورده اند. آنها مرجع فکری تروریست ها هستند و نشان می دهند که هیچ فرهنگ و تمدنی ندارند. خطرناک تر از همه در این تجاوز سعودی-آمریکایی به یمن به نظر ما این است که اینها هیچ خط قرمزی ندارند. در این جنگ به هیچ آموزه ای پایبند نیستند به کودکان و زنان هم رحم نمی کنند. ما در لبنان با رژیم صهیونیستی جنگیدیم و آنها هم این جنایات را انجام می دادند اما متاسفانه همین رفتارها را در یمن نیز می بینیم.

سید حسن نصرالله گفت: صهیونیست ها به ضریح شهدای فلسطینی حمله نکردند اما سعودی ها کینه توزانه به ضریح شهدا و امامان زیدیه حمله می کنند. اسرائیل در جنگ بیمارستان ها را از بین می برد و بمباران می کرد و رژیم آل سعود هم این کار را می کند. این اقدامات را گروه های تروریستی انجام می دهند. آنها هیچ خط قرمزی ندارند. ملت اسلامی باید در برابر این تجاوز بایستد. ملت های ما، حکومت های ما باید وارد صحنه بشوند. از خداوند می خواهم که به ملت بزرگ و عزیز یمن صبر و استقامت بیشتر بدهد. به ملت های عراق و سوریه که در برابر خطر قرار گرفته اند، صبر و استقامت بدهد تا بتوانن از این مرحله عبور کنند.

وی در پایان تاکید کرد: برای این که با نکبت جدید که خطرناک تر از نکبت قبلی است مقابله کنیم باید وظیفه خودمان را بدانیم. ما در کنار بقیه انسان های شریف جهان اسلام، در کنار فرماندهان و رهبران خواهیم ماند تا از مصیبت هایی که گریبانگیر ملت ها شده در امان بمانند. ما اجازه نخواهیم داد نکبت جدید به اهدافش برسد هرچند باید در این مسیر فداکاری زیاد داشته باشیم تا به پیروزی نهایی برسیم.