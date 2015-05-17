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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۴

نجفی خبر داد:

انتخابات هیئت رئیسه شورای بسیج رسانه بوشهر برگزار می‌شود

انتخابات هیئت رئیسه شورای بسیج رسانه بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول بسیج رسانه استان بوشهر از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای بسیج رسانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بسیج رسانه بوشهر، عبدالله نجفی گفت: نشست فعالان بسیج رسانه عصر یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه در شورای بسیج رسانه استان بوشهر برگزار می‌شود

وی ادامه داد: رئیس، نایب رئیس و دو بازرس انتخاب شده پس از دریافت حکم به مدت دو سال راهبری و مسئولیت برگزاری شورای بسیج رسانه در استان را بر عهده خواهند گرفت.

عبدالله نجفی با اشاره به اهمیت به‌کارگیری ظرفیت و استفاده از نظرات ارزشمند فعالان حوزه‌های مختلف در راستای تقویت جامعه رسانه‌ای افزود: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تنظیم مسائل مرتبط با حوزه رسانه، بومی‌سازی برنامه‌های سازمان بسیج رسانه کشور، بررسی و تحلیل مسائل روز و تهیه خوراک فکری اصحاب رسانه از جمله اهداف راه‌اندازی این شورا است.

وی در پایان اظهار داشت: جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) و سهراب انبارکی، معاون هماهنگ کننده و مسئول مرکز راهبردی و دبیرخانه اقشار بسیج سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در این نشست حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2582002

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