سرانه فرهنگی گنبدکاووس در اختیار اموات/کتابخانه ای که غسالخانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک دهه است کتابخانه نزدیک آرامستان گنبدکاووس به دلیل نبود غسالخانه از کاربری اصلی خود خارج شده و به عنوان تنها غسالخانه این شهر مورد استفاده می گیرد. جای تأسف دارد که در استان گلستان، به جای تلاش برای توسعه زیرساخت های فرهنگی، حداقل زیرساخت های موجود را تغییر کاربری داده، و از آن استفاده نامتعارف می کنند.

تبدیل کتابخانه به غسالخانه! موضوعی که شاید در نگاه اول باورکردنی نباشد. شگفتی این موضوع حداقل برای ما تا جایی بود که علی رغم گزارش های مردمی و تایید رسانه های محلی، تصمیم گرفتیم تا به صورت حضوری بازدید از این کتابخانه که اکنون غسالخانه است، داشته باشیم.

برای همین فاصله ۹۲ کیلومتری گرگان تا گنبدکاووس را طی کردیم تا به همراه سایر رسانه های محلی بازدیدی از این شگفتی داشته باشیم. آنچه مشاهده شده، در ظاهر، فضایی بزرگ و محیطی سبز و آرام برای مطالعه بود اما در باطن فضایی بود برای بدرقه مسافران مسیر آخرت.

سازه ای با فضای مطالعه مجزا برای آقایان و بانوان و همچنین مخزنی برای کتابخانه که اکنون دیگر خبری از کتاب نبود و جای آن را تخت های غسالخانه گرفته بود.

به دلیل نوع استفاده از این مرکز فرهنگی، طبیعتا از مساحت سایر قسمت های این ساختمان نمی توان استفاده دیگری کرد و به نوعی بخش های دیگر بنا بلا استفاده مانده است. صرف نظر از هزینه ای که برای این کتابخانه بزرگ شده، تغییر کاربری این بنا با توجه به اهمیت موضوع مطالعه و کمبود فضای کتابخانه در گنبد، نشانگر سهل شمردن بحث سرانه مطالعه از سوی مسئولین شهر به شمار می رود چرا که امروزه ترویج کتابخوانی و توجه به این مقوله فرهنگی به عنوان یک ضرورت برای آحاد افراد جامعه احساس می‌شود.

از طرفی با توجه به اینکه امکانات ساختمانی يک کتابخانه نمی تواند پاسخگوی مناسبی برای تامين نيازهای غسالخانه باشد، مشکلاتی مانند نبود بهداشت و سایر امکانات در این خصوص به همراه داشته است.

علی رغم پیگیری زیاد، هنوز غسال خانه گنبد تعیین تکلیف نشده است

عضو هیات امنا و مدیر داخلی امامزاده يحيی بن زيد(ع) که ما را در این بازدید همراهی می کرد، با بیان این نکته که سال هاست از کتابخانه به عنوان غسال خانه استفاده می شود، افزود: بارها در دوره های قبل و این دوره موضوع را پیگیری کردیم اما هیچ گاه به نتیجه نرسید.

احمد باقریان با بیان این نکته که مرکز فرهنگی امام زاده که از بقاع شاخص کشور است اکنون تبدیل به غسالخانه شده، گفت: در سال جاری تربیت یک هزار و ۴۰۰ نفر برای طرح حافظان قرآن را در دستور کار داریم در حالیکه فضایی برای این امر در اختیار ما قرار ندارد.

وی خواستار تبدیل کتابخانه به کاربری اصلی آن شد و گفت: بنا داریم کتابخانه و مرکز فرهنگی و قرآنی را به محض احیا آن، دوباره راه اندازی کنیم.

باقریان ادامه داد: از آنجایی که مسئولیت آرامستان ها و تهیه غسالخانه بر عهده شهرداری است باید مدیریت شهری در این راستا کاری انجام دهد.

عضو هیات امنا امامزاده يحيی بن زيد(ع) بااعلام این مطلب که شهرداری و شورا تاکنون همکاری نکرده، افزود: ما همواره این موضوع را تا به نتیجه رسیدن دنبال خواهیم کرد.

سال گذشته شورای شهر متعهد به تخلیه کتابخانه طی ۶ ماه آینده شده ولی تاکنون هیچ اقدام یا مذاکره ای برای خرید زمین به عنوان گام اول هم برداشته نشده است.

وی با بیان این نکته که در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای شهر متعهد به تخلیه کتابخانه طی ۶ ماه آینده شده، افزود: تاکنون هیچ اقدام یا مذاکره ای برای خرید زمین به عنوان گام اول هم برداشته نشده است.

۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای غسالخانه در نظر گرفته شده است

برای اطلاع بیشتر از موضوع تعیین تکلیف زمین و ساخت غسالخانه به سراغ رئیس شورای شهر گنبد کاووس رفتیم، علی پورمندی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: بودجه برای این موضوع مشخص شده و بقیه مسائل برعهده شهرداری است.

وی با بیان این نکته که بودجه شورا و شهرداری محدودیت داشته و تقسیم بندی شده است، افزود: ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای غسالخانه در نظر گرفته شده که ۱۰۰ میلیون تومان آن برای غسالخانه اهل سنت و ۱۰۰ میلیون تومان برای غسالخانه اهل تشیع خواهد بود.

این عضو شورا با طرح این سوال که چرا این موضوع را همه در دوره عضویت ما در شورا متوجه شدند؟، گفت: بانیان فعلی در قبل مدیر و عضو شورا بودند و کاری انجام ندادند.

پورمندی در ادامه سعی کرد مشکل را برگردن مسئولان گذشته بیاندازد و با بیان این نکته که قبل از این حتی یک ریال به موضوع غسالخانه اختصاص داده نشده بود، گفت: مدت ۱۰ سال است که کاری در این باره انجام نشده اما از ما می خواهند که ما یکساله کار انجام دهیم در حالی که نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که در گذشته غسالخانه در کجا قرار داشته، گفت: جایگاه قبلی غسالخانه در خاطرم نیست، تازه متوجه شدیم که این موضوع بسیار حادی است.

این عضو شورا با بیان این نکته که سیاست گذاری فقط با ماست، افزود: بحث اجرایی آن به شهرداری مربوط است از این رو نیاز است از مدیریت شهری موضوع را پیگیر شوید.

علی رغم این که هماهنگی قبلی با مسئول دفتر شهردار گنبدکاووس برای مصاحبه حضوری با شهردار انجام شده بود و خبرنگار ما قبل از سفر به گنبد ساعت ملاقات را هماهنگ کرده بود، اما شهردار در قرار حاضر نشد و مسئول دفتر هم ابتدا از دلیل عدم حضور شهردار اظهار بی اطلاعی کرد، اما هنگام خروج خبرنگار از دفتر شهردار اعلام کرد که شهردار خارج از شهر کاری داشته است. نکته ای که ضروری بود با توجه به هماهنگی انجام شده به خبرنگار ما اعلام می شد، با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار مهر تصمیم گرفت پاسخ را تلفنی از شهردار گنبدکاووس داشته باشد، و به همین دلیل بارها از طریق تماس تلفنی و پیامک پیگیر مصاحبه با شهردار شد. بر خلاف تلاش ما، موفق به صحبت با «عبدالحمید قزلجه» نشد از این رو با فرماندار ویژه گنبدکاووس ارتباط برقرار کردیم.

مکان غسالخانه را در مزار بیرون امامزاده در نظر گرفتیم

محمد حمیدی از احداث مکان جدید غسال خانه خبرداد و با بیان این نکته که مکان غسال خانه را در مزار بیرون امامزاده در نظر گرفتیم، افزود: در ماه های پایانی سال گذشته در جلسه ای شورای شهر را تکلیف کردم که بودجه ای برای این موضوع در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه شورا برای ساخت غسال خانه ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت، ادامه داد: فعلا در مرحله معرفی زمین هستند، با تعیین زمین مراحل بعدی به راحتی انجام می شود.

این مسئول شهرستانی با اشاره به این نکته که گنبد شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی کرده و در بحث غسالخانه آداب خاصی دارند، افزود: پیش بینی ما این است که غسال خانه دومنظوره باشد تا اهل سنت و شیعه بتوانند بهره ببرند.

غسال خانه تا قبل از پایان سال جاری بهره برداری می شود

وی از بهره برداری این مکان تا قبل از پایان سال جاری خبر داد و گفت: احداث ساختمان غسال خانه پیچیدگی خاصی ندارد از این رو به محض تعیین تکلیف زمین در مدتی کوتاه آماده بهره برداری خواهد شد.

حمیدی با اعلام این مطلب که این موضوع در سال های قبل باید مورد توجه قرار می گرفت، افزود: با متولیان امام زاده صحبت می کنیم تا زمینی به این موضوع اختصاص دهند؛ تصورم این است با توجه به اهمیت وجود غسالخانه، اوقاف نگاهی خاص به این مورد داشته باشد.

با متولیان امام زاده صحبت می کنیم تا زمینی به این موضوع اختصاص دهند؛ تصورم این است با توجه به اهمیت وجود غسالخانه، اوقاف نگاهی خاص به این مورد داشته باشد.

گنبدکاووس به عنوان دومین شهر گلستان از حداقل امکانات مانند غسالخانه محروم شده و به ناچار از کتابخانه برای این امر بهره جسته است. با توجه به اهمیت بحث خدمت رسانی به مردم که همواره مسئولین از آن یاد می کنند، نبود امکاناتی مثل غسالخانه برای شهر، باید زنگ خطری برای مسئولین به خصوص مدیریت شهری گنبد باشد نه اینکه به سمت برداشتن مسئولیت از خود و انداختن آنچه انجام نشده به دوش دیگران باشند.

جدای از بحث نبود غسال خانه در شهری مثل گنبدکاووس، تغییر کاربری فضای فرهنگی مانند کتابخانه به غسالخانه با توجه به کمبود فضای فیزیکی کتابخانه در این شهر به نوعی اجحاف در حق کتاب و فرهنگ کتابخوانی به شمار می رود.

سال گذشته مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه توسعه فضای کتابخانه و کتاب در تراز شایستگی‎های مردم گلستان نیست، گفته بود بر اساس استانداردها باید به ازای هر یکصد نفر جمعیت، هشت مترمربع فضا داشته باشیم این در حالی است که یک و سه دهم مترمربع فضا داریم و از طرفی فرماندار ویژه گنبد کاووس نیز با بیان اینکه فضای فیزیکی کتابخانه های گنبدکاووس با استاندارد کشور فاصله دارد، اعلام کرده بود که شهرستان گنبد ۲۸ هزار متر مربع با فضای فیزیکی استاندارد، فاصله دارد.

با توجه به اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و کمبود فضای فیزیکی در شهر گنبد انتظار می رود مسئولین شهری برای احداث ساختمان غسالخانه به روند کار خود، تسریع دهند.

خبرنگار: الهام رئوفی فر