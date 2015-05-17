برگزیدگان مسابقات ملی ریاضی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، بر اساس نتایجی که در مراسم اختتامیه این مسابقات از سوی رئیس کمیته علمی مسابقات اعلام شد، از بین ۳۸ دانشگاه شرکت کننده در این دوره، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تهران، شیراز و شهید بهشتی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم دانشگاهی را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم همچنین از دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی که در سه سال متوالی از رشد چشمگیری در زمینه ریاضیات برخوردار بوده است، تجلیل شد.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز از بین ۱۴۷ دانشجوی شرکت کننده، ۳۲ نفر موفق به کسب مدال های طلا، نقره و برنز شدند.

مدال طلای این رقابتها نصیب امیرحسین اخلاصی از دانشگاه صنعتی شریف، پویا هنریار از دانشگاه صنعتی شریف، تینا ترکمان از دانشگاه صنعتی شریف، حسن قره داغی از دانشگاه صنعتی شریف، امین نجات بخش از دانشگاه صنعتی شریف، محمدرضا حق پناه از دانشگاه شهید بهشتی، سید علی اکبر حسینی از دانشگاه شیراز و شهاب الدین شعبانی از دانشگاه علم و صنعت ایران شد.

مدال نقره این رقابتها نیز از آن پیمان شهبازی دستجردی از دانشگاه صنعتی اصفهان، پگاه پورنجفی از دانشگاه صنعتی اصفهان، سپهر حاجبی از دانشگاه صنعتی اصفهان، حمید نادری یگانه از دانشگاه قم، امین آقاجان نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد، آریا اخوان از دانشگاه تهران، سجاد نصیرزاده از دانشگاه تبریز، پوریا باقرزاده از دانشگاه شهید بهشتی، ‌ سهام الدین بهرامی نسب از دانشگاه تهران، محمدجواد مقدس مهر از دانشگاه شیراز و سیدعلی بی باک از دانشگاه تهران شد.

امید مومن زاده از دانشگاه صنعتی اصفهان، آزاد کریمیان از دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی، علیرضا هاشمی فر از دانشگاه شاهد، مهدی مرادی از دانشگاه علم و صنعت ایران، علیرضا سلحشوری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شهره گلپایگانی از دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی، رضا قدیمی مطلق از دانشگاه خوارزمی، عرفان سهیل از دانشگاه مازندران، سیده آیلار موسوی پور گوهریون از دانشگاه تبریز، نرگس توسلی از دانشگاه یزد، حمید کمالی از دانشگاه فردوسی مشهد، سهیلا فرخی از دانشگاه اصفهان و سید محمدصادق عبداللهی از دانشگاه تهران نیز مدال برنز این رقابتها را از آن خود کردند.