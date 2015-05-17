باید از افراد توانمند در روابط عمومی ها استفاده شود

سیدحسین دهدشتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار کرد: روابط عمومی حوزه بسیار مهمی است یعنی با توجه به اینکه برقرار كننده ارتباط و تعامل دستگاه های مختلف و مردم با ادارات است در واقع می تواند یک رابط امینی باشد تا مسائل، مشکلات، خواسته ها و در واقع بازخورد عملکرد یک دستگاه اجرایی را منعکس کند.

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید برای جایگاه روابط عمومی اهمیت قائل شوند، افزود: انتخاب اشخاص برای روابط عمومی باید بر اساس اصول و ضوابط باشد و هر فردی را نمی توان در این جایگاه قرار داد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: افرادی که در روابط عمومی ها هستند باید دارای ویژگی ها و توانمندی هایی در این حوزه باشند.

دهدشتی بر برگزاری جلسات مستمر روابط عمومی چند دستگاه اجرایی و ایجاد ارتباط بین آنها تاکید کرد و گفت: فرمانداری می تواند جلسات مستمر و آموزشی را برای روابط عمومی ها برگزار کند.

وی تصریح کرد: برخی دستگاه ها اقدامات شایسته ای را انجام می دهند ولی به دلیل اینکه روابط عمومی ندارند یا روابط عمومی آنها عملکردی ضعیف دارد، عملا اقدامات شایسته آنها به بیرون منعکس نمی شود و یا در برخی دستگاه ها روابط عمومی ها زیاده روی می کنند که اقدامات آنها صرفا تبلیغاتی است كه این مورد در برخی روابط عمومی های آبادان نیز وجود دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی روابط عمومی ها صرفا اقدامات دستگاه های مربوطه را بزرگنمایی کرده و تبلیغاتی جلوه می دهند، ادامه داد: این اقدام صحیح نیست و روابط عمومی ها باید شاخص هایی داشته باشند و چنانچه زیاده روی و یا کم کاری می کنند، عملکرد آنها باید ارزیابی شود.

دهدشتی با اشاره به اینکه برخی ادارات دارای عنوان روابط عمومی هستند ولی فردی را در این سمت ندارند، گفت: در برخی مواقع اشخاصی را در روابط عمومی ها منصوب می کنند که چند کار را همزمان انجام می دهند و وظیفه اصلی خود را نمی توانند به خوبی اجرا کنند. فعال بودن و اجرای صحیح وظایف، از شاخصه های مهم یک روابط عمومی موفق است.

وی با اشاره به لزوم تعامل روابط عمومی ها با رسانه ها، یادآور شد: روابط عمومی ها باید تعامل خوبی با رسانه ها داشته باشند به دلیل اینکه رسانه ها می توانند عملکرد یک دستگاه را به جامعه منعکس کنند.