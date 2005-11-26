نياز به نوشتن كتاب با روشهاي جديد احساس مي شود

به گزارش مهر ، غلامرضا ميرزايي - عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت : كتابهايي كه در حال حاضر چاپ مي شوند ودر دسترس مردم قرار مي گيرند بسيار تخصصي اند و نيازهاي فعلي مردم را بر طرف نمي كنند؛ ضمن اينكه روش هاي كتاب نويسي فعلي با مشكلاتي روبه روست كه نياز به نوشتن كتاب با روش هاي جديد احساس مي شود.

وي افزود: اكنون اينترنت جايگزين كتاب شده و افراد به جاي استفاده از كتاب تمامي مسائل مورد نظر خود را از اينترنت تهيه مي كنند ضمن آنكه معتقدند استفاده از اينترنت هم آسانتر و ارزانتر است ؛ از اين رو ميزان مصرف اينترنت در كشور افزيش يافته ولي ميزان مطالعه كتاب تغييري نكرده است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار كرد: اما اصل قضيه به مشكلات و معضلات اجتماعي كه مردم در زندگي روزانه با آن مواجه هستند باز مي گردد، مردم تمام وقت خود را براي تامين حداقل هاي زندگي خود صرف مي كنند؛ از اين رو وقت افراد به جاي مطالعه به فعاليت هاي اقتصادي اختصاص داده مي شود.

ميرزايي افزود: در چاپ يك كتاب هيچ گاه سود به جيب نويسنده و مولف نمي رود و حتي تا حدودي نويسنده بايد بخشي از هزينه ها را خود متقبل شود ولي بايد به اين مسئله نيز ادعان كرد كه مشكلات صنعت نشر و چاپ ما پابرجاست و دولت و مجلس بايد با تعاملي كه مي كنند اين مشكلات را برطرف كنند.