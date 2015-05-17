گزارش ویژه مهر از رکوردداران چهارده دوره لیگ/ ناکام بزرگ در صدر!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ چهاردهم بعد از ۲۸۹ روز به پایان رسید، آنهم با پنجمین قهرمانی سپاهان اصفهانی، آسیایی شدن تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و ذوبآهن اصفهان، سقوط پیکان تهران و نفت مسجدسلیمان و رفتن استقلال خوزستان به دیدار پلیآف لیگ برتر.
در این فصل که استقلالیها نه در لیگ و نه در جام حذفی موفق بودند، باز هم توانستند در جدول ردهبندی کلی چهارده دوره گذشته این رقابتها، با اختلاف امتیازی بسیار نسبت به تیمهای سپاهان اصفهان و پرسپولیس صدرنشین بمانند. آنها در این جدول از نظر بیشترین پیروزی، کمترین باخت (در بین تیمهایی که حداقل در ۱۰ دوره این مسابقات حضور داشتهاند) و بیشترین امتیاز، برترین تیم تاریخ لیگ برتر هستند.
اما سپاهان قهرمان لیگ چهاردهم، هرچند از نظر امتیازی هنوز ۲۶ امتیاز با استقلال فاصله دارد اما توانست از نظر تعداد گلهای زده، خورده (در بین تیمهایی که ۱۴ دوره در لیگ حاضر بودند) و تفاضل گل، در این جدول بالاتر از این تیم تهرانی قرار بگیرد. این تیم اصفهانی در دو بخش تعداد قهرمانی و کسب کمترین تساوی بین تیمهایی که بالای ۴۰۰ بازی در لیگ داشتند، هم بالاتر از سرخابیهای تهرانی هستند اما پرسپولیسیها در هیچ بخشی بهتر از دو تیم استقلال و سپاهان نبودند.
میانگین بهترین امتیاز در هر مسابقه هم برای استقلال است زیرا حدود ۱/۷۷ امتیاز در بازی بدست آوردهاند و گهر دورود هم با ۰/۷۳ امتیاز در هر بازی در این بخش بدترین نتیجه ممکن را کسب کردند.
نکته جالب توجه در جدول ادوار مختلف لیگ برتر به بیشترین تعداد بازی در این مسابقات باز میگردد، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، ذوبآهن اصفهان و سایپا تیمهایی هستند که با حضور در تمامی ادوار لیگ برتر، ۴۳۲ بازی را در کارنامه خود ثبت کردهاند اما در این بین دو تیم به خاطر حضور در دیدارهای پلیآف لیگ برتر، بازیهای بیشتری را در این رقابتها انجام دادهاند.
در این بین سایپا با ۴۳۵ بازی بالاتر از تیمهای دیگر قرار گرفته است. ۳ بازی اضافه آنها هم مربوط به حضور این تیم در بازیهای پلیآف سومین دوره لیگ برتر است. سایپاییها در آن فصل در بین دو تیم پائین جدول قرار گرفتند اما در بازیهای پلیآف دورهای با ۳ پیروزی برابر صنعت نفت آبادان (۲ بر صفر)، شهیدقندی یزد (یک بر صفر) و شموشک نوشهر (۲ بر صفر)، فرصت حضور در چهارمین دوره لیگ برتر را بدست آوردند. البته این نتایج در عملکرد کلی این تیم در جدول کلی لیگ برتر محسوب نشده است.
پس از سایپا، تیم ذوبآهن اصفهان قرار دارد که با برگزاری دو بازی رفت و برگشت پلیآف لیگ برتر در پایانی لیگ دوازدهم برابر پاس همدان، تعداد بازیهای خود در این رقابتها را به ۳۷۴ بازی رساندند. دیدار رفت دو تیم در اصفهان با برتری ۴ بر ۲ پاس همدان و دیدار برگشت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در بین مردان گلزن ادوار لیگ برتر هم غلامرضا عنایتی با کسب ۳ عنوان آقای گلی در نخستین، چهارمین و پنجمین دوره این مسابقات رکورددار است. رضا نوروزی با ۲۴ گل زده، بهترین آقای گل و ادموند بزیک با ۱۲ گل زده، بدترین آقای گل دورههای مختلف لیگ برتر هستند.
رضا عنایتی همچنین رکورددار بیشترین گل زده در یک بازی است. گلزنترین مهاجم تاریخ لیگ برتر در نخستین دوره این جام، مقابل استقلال رشت ۷ گل از ۹ گل تیمش را به ثمر رساند تا تنها بازیکنی در ادوار مختلف این مسابقات باشد که این تعداد گل را در یک دیدار به ثمر رسانده است. پس از او محسن خلیلی با پیراهن تیم سایپا در لیگ ۸۴ مقابل راهآهن، رضا نوروزی مهاجم تیم فولاد خوزستان در لیگ دهم مقابل پاس و ادینیو در لیگ یازدهم مقابل شهرداری تبریز موفق شدند، در یک بازی ۵ گل به ثمر برساندند.
همچنین محرم نویدکیا تنها بازیکن فوتبال ایران است که به عنوان کاپیتان، ۵ مرتبه در لیگ برتر و ۴ مرتبه در جام حذفی جام قهرمانی را بالای سر برده که این رکورد جاودانه را تنها به همراه تیم سپاهان اصفهان بدست آورده است.
اما در بخش بهترین مربی هم امیر قلعهنویی با کسب ۵ قهرمانی به همراه تیمهای استقلال و سپاهان صدرنشین است و سپاهان هم با ۵ قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک عنوان سوم پرافتخارترین تیم باشگاهی در لیگ برتر محسوب میشود. قهرمانیهای سپاهان در لیگ برتر با هدایت فرهاد کاظمی (دومین دوره)، امیر قلعهنویی (نهمین و دهمین دوره)، زلاتکو کرانچار (یازدهمین دوره) و حسین فرکی (سیزدهمین دوره) بدست آمده است.
تیم استقلال هم ۳ مرتبه توسط امیر قلعهنویی (پنجمین، هشتمین و دوازدهمین دوره) قهرمان شده است. پرسپولیس دو دوره توسط علی پروین (نخستین دوره) و افشین قطبی (هفتمین دوره) جام قهرمانی را بالای سر برده است و تیمهای فولاد خوزستان توسط ملادن فرانچیچ (چهارمین دوره) و حسین فرکی (سیزدهمین دوره)، پاس تهران توسط مجید جلالی (سومین دوره) و سایپا کرج توسط علی دایی (ششمین دوره) موفق شدهاند، جام قهرمانی لیگ برتر را فتح کنند.
در این بین تیمهای ذوبآهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز با کسب ۳ عنوان نایب قهرمانی، ناکامترین تیمها در کسب قهرمانی این جام بودهاند، هرچند هر دو تیم در جام حذفی به عنوان قهرمانی دست یافتهاند.
در زیر اسامی قهرمانان و آقای گلهای ادوار مختلف لیگ برتر و جدول ردهبندی کلی دوازده دوره این رقابتها را مشاهده میکنید:
قهرمانان و آقای گلهای ادوار لیگ برتر:
لیگ منطقهای:
۱۳۴۹: تاج (استقلال) - آقای گل: حسین کلانی از پرسپولیس با ۷ گلزده
۱۳۵۰: پرسپولیس تهران - آقای گل: حسین کلانی و صفر ایرانپاک هر دو از پرسپولیس با ۱۱ گلزده
جام تخت جمشید:
۱۳۵۲: پرسپولیس تهران - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) با ۱۵ گلزده
۱۳۵۳: تاج (استقلال) - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) و عزیز اسپندار از ملوان با ۱۰ گلزده
۱۳۵۴: پرسپولیس تهران - آقای گل: نادر نورایی از هما با ۱۸ گلزده
۱۳۵۵: پاس تهران - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) با ۱۹ گلزده
۱۳۵۶: پاس تهران - آقای گل: عزیز اسپندار از ملوان بندرانزلی با ۱۶ گلزده
۱۳۵۷: این دوره به علت انقلاب شکوهمند اسلامی ناتمام ماند - آقای گل: حسین فرکی از پاس با هفت گلزده ( تا پیش از لغو مسابقات)
لیگ قدس:
۱۳۶۸-۶۹: استقلال تهران - آقای گل: محمد احمدزاده از ملوان با ۱۶ گلزده
مسابقات جام آزادگان:
۱۳۷۰: پاس تهران - آقای گل: فرشاد پیوس از پرسپولیس با ۱۱ گلزده
۱۳۷۱: پاس تهران - آقای گل: جمشید شاه محمدی از کشاورز با ۱۱ گلزده
۱۳۷۲: سایپای تهران - آقای گل: عباس سیمکانی از ذوب آهن با ۱۷ گلزده
۱۳۷۴: سایپای تهران - آقای گل: فرشاد پیوس از پرسپولیس با ۲۰ گلزده
۷۵ - ۱۳۷۴: پرسپولیس - آقای گل: محمد مومنی از پلی اکریل اصفهان با ۱۹ گلزده
۷۶ - ۱۳۷۵: پرسپولیس - آقای گل: علی اصغر مدیرروستا از بهمن با ۱۸ گلزده
۷۷ - ۱۳۷۶: استقلال تهران - آقای گل: حسین خطیبی از شهرداری تبریز با ۱۵ گلزده
۷۸ - ۱۳۷۷: پرسپولیس - آقای گل: عبدالجلیل گل چشمه از ابومسلم و کورش برمک از تراکتورسازی با ۱۱ گلزده
۷۹ - ۱۳۷۸: پرسپولیس - آقای گل: مهند المهدی از صنعت نفت آبادان با ۱۵ گلزده
۸۰ - ۱۳۷۹: استقلال تهران - آقای گل: رضا صاحبی از ذوب آهن اصفهان با ۱۴ گلزده
لیگ برتر:
۸۱ - ۱۳۸۰: پرسپولیس - آقای گل: غلامرضا عنایتی از ابومسلم با ۱۷ گلزده
۸۲ - ۱۳۸۱: سپاهان اصفهان - آقای گل: ادموند بزیک از سپاهان با ۱۲ گلزده
۸۳ - ۱۳۸۲: پاس تهران - آقای گل: علی دایی از پرسپولیس با ۱۶ گلزده
۸۴ - ۱۳۸۳: فولاد خوزستان - آقای گل: غلامرضا عنایتی از استقلال با ۲۰ گلزده
۸۵ - ۱۳۸۴: استقلال - آقای گل: غلامرضا عنایتی از استقلال با ۲۱ گلزده
۸۶ - ۱۳۸۵: سایپای کرج - آقای گل: عرفان اولروم از ابومسلم و مهدی رجبزاده از ذوب آهن با ۱۷ گلزده
۸۷ - ۱۳۸۶: پرسپولیس - آقای گل: محسن خلیلی از پرسپولیس و هادی اصغری از راه آهن با ۱۷ گلزده
۸۸ - ۱۳۸۷: استقلال - آقای گل: آرش برهانی از استقلال با ۲۱ گلزده
۸۹ - ۱۳۸۸: سپاهان اصفهان - آقای گل: عمادرضا از سپاهان با ۱۹ گلزده
۹۰ - ۱۳۸۹: سپاهان اصفهان - آقای گل: رضا نوروزی از فولادخوزستان با ۲۴ گلزده
۹۱ - ۱۳۹۰: سپاهان اصفهان - آقای گل: کریم انصاریفرد از سایپا با ۲۱ گلزده
۹۲- ۱۳۹۱: استقلال تهران - آقای گل: سیدجلال رافخوایی از ملوان بندرانزلی با ۱۸ گلزده
۹۳- ۱۳۹۲: فولادخوزستان - آقای گل: کریم انصاریفرد از تراکتورسازی تبریز با ۱۴ گلزده
۹۴- ۱۳۹۳: سپاهان اصفهان - آقای گل: لوسیانو ادینیو از تراکتورسازی تبریز با ۲۰ گلزده
ردهبندی قهرمانان در لیگ برتر:
۱- سپاهان با ۵ قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک عنوان سوم
۲- استقلال با ۳ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی
۳- پرسپولیس با ۲ قهرمانی، یک نایب قهرمانی و ۲ عنوان سومی
۴- فولاد خوزستان ۲ قهرمانی و ۲ عنوان سومی
۵- پاس تهران یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی
۶- سایپا البرز با یک قهرمانی و یک عنوان سومی
۷- ذوبآهن اصفهان با ۳ نایب قهرمانی و یک عنوان سومی
۸- تراکتورسازی تبریز با ۳ نایب قهرمانی
۹- استقلال اهواز با یک نایب قهرمانی
۱۰- نفت تهران با ۲ عنوان سومی
۱۱- صبای قم و مس کرمان با یک عنوان سومی
جدول عملکرد تیمها در ۱۴ دوره گذشته لیگ برتر (تیمهایی که در لیگ چهاردهم حضور داشتند)
|نام تیم
|دوره
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل
|امتیاز
|بهترین نتیجه
|بدترین نتیجه
|تعداد قهرمانی
|۱
|استقلال تهران
|۱۴
|۴۳۲
|۲۱۱
|۱۳۴
|۸۷
|۶۴۲
|۴۱۹
|۲۲۳+
|۷۶۷
|قهرمان
|سیزدهم
|سه مرتبه
|۲
|سپاهان اصفهان
|۱۴
|۴۳۲
|۲۰۴
|۱۳۲
|۹۳
|۶۴۳
|۴۱۶
|۲۲۷+
|۷۴۱*
|قهرمان
|دهم
|پنج مرتبه
|۳
|پرسپولیس تهران
|۱۴
|۴۳۲
|۱۷۳
|۱۵۴
|۱۰۵
|۵۹۶
|۴۵۸
|۱۳۸+
|۶۶۷*
|قهرمان
|دوازدهم
|دو مرتبه
|۴
|ذوبآهن اصفهان
|۱۴
|۴۳۴
|۱۷۳
|۱۴۳
|۱۱۸
|۵۳۶
|۴۴۱
|۹۳+
|۶۶۱*
|نایب قهرمان
|چهاردهم
|-
|۵
|فولاد خوزستان
|۱۳
|۳۹۸
|۱۶۰
|۱۳۰
|۱۰۸
|۴۹۳
|۴۰۶
|۹۳+
|۶۱۰
|قهرمان
|سقوط به دسته اول
|یک مرتبه
|۶
|سایپا البرز
|۱۴
|۴۳۵
|۱۳۷
|۱۵۴
|۱۴۴
|۵۰۶
|۵۰۴
|۳-
|۵۶۵
|قهرمان
|پانزدهم
|یک مرتبه
|۷
|ملوان بندرانزلی
|۱۳
|۴۰۶
|۱۱۶
|۱۳۳
|۱۵۷
|۳۸۰
|۴۶۷
|۸۷-
|۴۸۱
|هفتم
|سقوط به دسته اول
|-
|۸
|صبای قم
|۱۱
|۳۵۴
|۱۱۳
|۱۳۴
|۱۰۷
|۴۱۶
|۴۰۲
|۱۴
|۴۷۳
|چهارم
|سیزدهم
|-
|۹
|پیکان تهران
|۱۱
|۳۳۸
|۹۸
|۹۶
|۱۴۴
|۳۴۲
|۴۳۱
|۸۹-
|۳۹۰
|پنجم
|سقوط به دسته اول
|-
|۱۰
|راهآهن تهران
|۱۰
|۳۲۴
|۸۶
|۱۰۴
|۱۳۴
|۳۲۹
|۴۱۱
|۸۲-
|۳۶۲
|هشتم
|سقوط به دسته اول
|-
|۱۱
|تراکتورسازی تبریز
|۷
|۲۲۲
|۹۳
|۷۵
|۵۴
|۳۰۶
|۲۳۸
|۶۸+
|۳۵۳
|نایب قهرمان
|سقوط به دسته اول
|-
|۱۲
|نفت تهران
|۵
|۱۶۲
|۶۵
|۵۷
|۴۰
|۱۹۹
|۱۶۲
|۳۷+
|۲۵۲
|سوم
|سیزدهم
|-
|۱۳
|گسترش فولاد
|۲
|۶۰
|۱۳
|۲۴
|۲۳
|۶۱
|۷۳
|۱۲-
|۶۳
|دهم
|یازدهم
|-
|۱۴
|استقلال خوزستان
|۲
|۶۰
|۱۰
|۲۶
|۲۴
|۶۱
|۸۳
|۲۲-
|۵۶
|دوازدهم
|چهاردهم
|-
|۱۵
|پدیده مشهد
|۱
|۳۰
|۶
|۱۵
|۹
|۲۳
|۲۵
|۲-
|۳۳
|دهم
|-
|-
|۱۶
|نفت مسجدسلیمان
|۱
|۳۰
|۳
|۱۳
|۱۴
|۱۹
|۳۹
|۲۰-
|۲۲
|شانزدهم
|-
|-
* از سوی کمیته انضباطی و به خاطر اتفاقاتی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان رخ داد، از امتیازات تیم سپاهان در لیگ هفتم ۳ امتیاز کسر شد.
* با توجه به شکایت از تیم پرسپولیس، فیفا اعلام کرد باید ۶ امتیاز از تیم پرسپولیس در هفتمین دوره لیگ برتر کسر شود که این مسئله هم رخ داد.
* به دلیل استفاده از ۴ بازیکن خارجی در زمین، در دیدار ذوبآهن با سایپا در هفته ۲۱ لیگ پنجم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک امتیاز از ذوبآهن کسر کرد.
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