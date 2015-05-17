جزئیات معاملات قراردادهای آتی سکه طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران اعلام کرد: از پنج سررسید فعال آتی سکه طلا طی هفته اخیر، بیشترین حجم معاملات سکه با ۹ هزار و ۴۵ قرارداد و به ارزش ۹۰۲ میلیارد و ۱۳۲میلیون ریال مربوط به سکه طلا تحویل آبان ماه بود.

همچنین قراردادهای آتی سکه طلا تحویل دی ماه با ۷ هزار و ۶۵۳ قرارداد و به ارزش ۷۷۷ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. رتبه سوم حجم و ارزش معاملات به ترتیب با یک هزار و ۱۹ قرارداد و به ارزش بیش از ۹۸ میلیارد ریال مربوط به معاملات سکه طلا تحویل شهریور ماه بود.

همچنین، قراردادهای آتی سکه طلا تحویل تیر ماه نیز با ۵۵۰ قرارداد و به ارزش ۵۲ میلیارد ریال به فروش رسید.

در نهایت نیز قرارداد سکه تحویل اردیبهشت ماه با ۴۷۶ قرار داد به ارزش ۴۹ میلیارد ریال در جایگاه آخر بازار آتی قرار گرفت که البته با توجه به پایان سررسید اردیبهشت، از هفته جاری بازار آتی با چهار سررسید فعال به کار خود ادامه می دهد.

به این ترتیب روند معاملات آتی سکه که از ابتدای هفته با ریزش قیمت در سر رسیدهای مختلف آغاز کرده بود در اواخر هفته به دلیل افزایش حجم تقاضا روند صعودی در پیش گرفت.

این در شرایطی است که سکه نقدی که افت و خیز زیادی را طی این مدت تجربه نکرده بود، روز پنجشنبه به افزایش قیمت اونس جهانی طلا و بازار آتی واکنش نشان داد و اندکی روند صعودی در پیش گرفت؛ البته ناگفته نماند که افزایش حجم تقاضا در بازار آزاد به مناسبت عید مبعث در این روند افزایشی بی تاثیر نبوده است.

در بازار جهانی چه گذشت؟

از مهم‌ترین رویدادهای جهانی که طی هفته گذشته بر بازار سکه نقدی و آتی تاثیرگذار بودند، می‌توان به انتشار اخبار مربوط به انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در آمریکا که تاثیر زیادی هم بر افت ارزش دلار و افزایش چشمگیر قیمت طلا در هفته گذشته داشته است اشاره کرد، بر اساس گفته های تحلیل گران، عملکرد ناامید کننده خرده فروشی و تولیدات صنعتی آمریکا طی ماه آوریل فشار زیادی بر ارزش دلار وارد کرده است.

بر این اساس قیمت طلای جهانی که نوسان های زیادی را طی هفته اخیر تجربه کرده بود در پایان معاملات روز جمعه با ۰.۱ درصد افزایش به بیش از ۱۲۲۵ دلار رسید، این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده از سوی رویترز اگر طلا بتواند بالاتر از ۱۲۲۰ دلار در هر اونس تثبیت شود، این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت به مرز ۱۳۰۰ دلاری نزدیک شود.

بنابراین قیمت طلا که روز جمعه گذشته بار دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد در مبادلات روز پنج شنبه برای لحظاتی به بیش از ۱۲۲۷ دلار رسید که این رقم در سه ماه گذشته بی سابقه بوده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده اگر طلا نتواند سطح ۱۲۲۰ دلاری را در شرایط کنونی حفظ کند به زودی به ۱۲۰۰ دلار خواهد رسید و اگر سطح حمایتی ۱۲۰۰ دلاری نیز شکسته شود، قیمت برای رسیدن به ۱۱۸۰ دلار با موانع زیادی روبه رو نخواهد بود.