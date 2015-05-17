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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

رحمانی:

سومين جلسه شورای راهبری بخش تعاون جنوبشرق در يزد برگزار می شود

سومين جلسه شورای راهبری بخش تعاون جنوبشرق در يزد برگزار می شود

کرمان - دبير شورای راهبری بخش تعاون منطقه جنوبشرق كشور گفت: سومين جلسه شورای راهبری بخش تعاون منطقه جنوبشرق كشور به ميزبانی استان يزد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ترویج اداره آموزش، ترویج و تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان؛ حسن رحمانی گفت: سومين جلسه اين شورا ۳۰ و ۳۱ ارديبهشت ماه سال جاری به ميزبانی استان يزد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از تشكيل اين شورا استفاده از تمام ظرفيت های فكری و فيزيكی موجود در صف و ستاد به منظور توسعه كمی و كيفی بخش تعاون، اصلاح كليه فرآيندهای مهم در راستای وظايف محوله در صف و ستاد با هدف افزايش بهره وری در بخش تعاون، ايجاد مكانيزم های تقويت نظارت و بهبود مستمر در تشكل های افقی و عمودی بخش تعاون، ايجاد ساز و كارهای مناسب به منظور عملياتی کردن راهبردهای هفت گانه و برنامه های تحولی پيش بينی شده برای ارتقای جايگاه بخش تعاون است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمان ضرورت تشكيل اين شورا را؛ اهميت وحدت رهبری و مديريت يكپارچه در تعالی بخش تعاون در جنوبشرق كشور بيان کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسات شورای راهبری به طور منظم و با حضور فعال مديران كل، مديران بخش تعاونی و مديران تعاوني های استان ها، ابراز اميد واری كرد: با تشكيل منظم جلسات اين شورا به صورت هر دو ماه يكبار، شاهد بهبود روز افزون وضعيت بخش تعاون در جنوبشرق كشور باشيم.

کد مطلب 2582566

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