به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رسانه ای کشور قرقیزستان متشکل از برخی مدیران و فعالان رسانه ای این کشور ظهر امروز با حضور در ساختمان معاونت مطبوعاتی با حسین انتظامی و مدیران اداره کل مطبوعات خارجی دیدار و گفتگو کردند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در این نشست با اشاره به نقش آفرینی رسانه‌ها در عصر حاضر و توجه ویژه به دیپلماسی رسانه‌ای گفت: امروز دولت‌ها تنها بازیگران صحنه بین المللی نیستند و ملت‌ها به طور جدی در این عرصه وارد شده اند و نقش آفرینی می‌کنند و به همین جهت دیپلماسی فرهنگی اهمیت پیدا می‌کند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: دیپلماسی فرهنگی در بسیاری از موارد از دیپلماسی سنتی موثرتر بوده چرا که بر ارتباط میان ملت‌ها استوار است و دیپلماسی رسانه ای نیز نقش جدی تری خواهد داشت چرا که رسانه‌ها نماینده افکار عمومی هستند و در شکل دهی به افکار عمومی هم موثرند.

انتظامی در عین حال تاکید کرد: قدرت‌های بزرگ دنیا تلاش دارند از زاویه دید خودشان کشورهای جهان را معرفی و نسبت به پوشش اخبار مربوط به آنها اقدام کنند برای همین توسط رسانه‌های بزرگ، سلطه رسانه ای را بوجود آورده اند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: امروز و به جهت این سلطه رسانه ای، نقش رسانه‌های مستقل بیشتر و مهمتر است چرا که مسئولیت آنها در دوران فعلی بیشتر و حساس تر است.

وی در ادامه با طرح چند مثال به حضور رسانه‌های مستقل در نظام سلطه جهانی اشاره کرد و گفت: درباره مساله هسته ای ایران که رسانه‌های خارجی اخبار زیادی منتشر می‌کنند؛ هیچ رسانه قدرتمندی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که «چرا اسرائیل عضو ان پی تی نیست؟» یعنی کشوری که نظارت‌های ان پی تی را قبول کرده و متعهد است، با محدودیت و تحریم مواجه می‌شود اما کشوری که از اساس تعهدی را نمی‌پذیرد، آزاد است!

انتظامی اضافه کرد: این رسانه‌ها هرگز به این آپارتاید هسته ای اشاره نمی‌کنند و این وظیفه رسانه‌های مستقل و روشنگر است که این آپارتاید هسته ای را افشا کنند.

وی در همین زمینه اضافه کرد: اگر رسانه‌های مستقل نبودند، فاجعه انسانی که در غزه رخ داد، پنهان می‌ماند. همچنین اگر رسانه‌های مستقل نباشند فجایعی که امروز در یمن رخ می‌دهد نیز پنهان می‌ماند.

انتظامی با بیان اینکه رسانه‌های مستقل باید تلاش کنند این واقعیت‌ها را به افکار عمومی منتقل کنند، افزود: هرچقدر ارتباط این نوع رسانه‌ها باهم بیشتر شود به هم‌افزایی بیشتر و قدرت رسانه ای بیشتر منجر خواهد شد. به همین جهت ما از تاسیس دفاتر رسانه ای در تهران با همین رویکرد استقبال می‌کنیم و تاکید داریم رسانه‌ها، واقعیات موجود در ایران را منعکس کنند.

معاون وزیر ارشاد همچنین در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت رسانه ای کشور قرقیزستان در ایران بر تقویت روابط رسانه ای دو کشور، تبادل رسانه ای، انعقاد قراردادهای همکاری و ایجاد خواهرخواندگی میان رسانه‌های ایران و قرقیزستان تاکید کرد و از آمادگی کشورمان در این حوزه‌ها خبر داد.

شایان ذکر است در این دیدار، رئیس شبکه تلویزیونی اکو ماناس، رئیس شبکه رادیویی الماس، معاون شبکه تلویزیونی L.T.R، معاون سردبیر نشریه خبر قرقیز و نویسندگان و سه تن از فعالان رسانه‌ای این کشور حضور داشتند. اعضای این هیئت در سخنان کوتاهی ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و تشکر از بنیاد اندیشه‌های اسلامی برای حضور در کشورمان، بر همکاری‌های گسترده میان رسانه‌های قرقیزستان و ایران، استفاده از فناوری‌های نوین رسانه ای در بخش سخت افزاری و نرم افزاری، تقویت روابط رسانه ای، استفاده از ظرفیت همسایگی و نزدیکی فرهنگی تاکید کردند.