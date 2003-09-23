  1. هنر
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۲، ۸:۰۸

در هندوستان رخ داد

فيلمسازان هندي جشنواره بين المللي فيلم "مومبئي" را تحريم كردند

فيلمسازان صنعت فيلمسازي هند(باليوود) ، جشنواره بين المللي فيلم "مومبئي" را كه درسال 2004 برگزارمي شود، تحريم كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي خبرهاي جديد حاكي ازاين است كه بسياري ازكارگردانها تصميم داشتند با آثارمستندشان دراين جشنواره ارزشمند كه درمومبئي برگزارمي شود، حاضرشوند اما برنامه ريزان اين رويداد هنري اعلام كردند كه آثارآنها بايد جوازمميزي را داشته باشد وتنها دراين صورت دربخش رقابتها به نمايش درمي آيند. همين امرموجبات خشم كارگردانها را فراهم كرده وآنها درصدد تحريم اين جشنواره برآمدند.
شنيده ها حاكي ازاين است كه گروهي ازوزراي اتحاديه اطلاعات وارتباطات هندوستان ، اين موضوع را درجلسه مطبوعاتي كه دردهلي نوبرگزارشده ، بررسي كرده وبه اين نتيجه رسيده اند كه بايد اين عامل را ازجشنواره امسال حذف كنند.
با وجوديكه ازتنشهاي موجود كاسته شده هنوزفيلمسازان تصميم خودرا مبني برلغو تحريم اعلام نكرده اند.
آنها دربيانيه اي تاكيد كردند تا زمانيكه ازسوي دولت اجازه نامه رسمي را دريافت نكنند، ازتصميمشان بازنمي گردند.

کد مطلب 25827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها