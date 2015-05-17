چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در بیرجند برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمودی راد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت از ۲۹ لغایت ۳۱اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کارهای اجرایی این همایش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است، بیان کرد: در مرحله اول مهلت ارسال مقالات تا ۱۱ اسفند ماه فرصت داشت که تا ۲۸ اسفند نیز تمدید شد.

ارسال ۲۵۵ مقاله به دبیرخانه همایش پژوهش در توسعه سلامت

دبیر علمی چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت از ارسال ۲۸۵ مقاله به دبیرخانه این همایش خبرداد و گفت: بعد از داوری های انجام شده تعداد ۱۸۱ مقاله برای ارائه در همایش پذیرفته شد که در طی این سه روز به ارائه گذاشته می شوند.

به گفته محمودی راد از این تعداد ۳۵ مقاله به صورت سخنرانی، ۸۱ مقاله به صورت پوستر کاغذی و مابقی نیز به صورت مقله الکترونیکی ارائه می شوند.

وی با بیان اینکه ارائه این مقالات در هفت پنل دسته بندی شده است، بیان داشت: امسال برای نخستین بار ارائه مقالات الکترونیکی در این همایش جا داده شد که سبب می شود بتوانیم مقالات بیشتری را در طول اجرای این همایش ارائه دهیم.

دبیر علمی چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت، هدف از اجرای این همایش را دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: مقالات این همایش در حوزه های مختلف علوم پایه پزشکی، سالمندان، اختلالات رفتاری، بیماری های قلبی و عروقی، حوزه بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و تحقیقات کیفی خواهند بود.

محمودی راد ادامه داد: این همایش دارای حداقل چهار و حداکثر۱۰ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان خواهد بود.

اختصاص ۱۶ میلیارد تومان به بیمارستان رازی بیرجند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در نشست از اخذ مجور استخدام ۲۰۰ نیروی پیمانی برای بیمارستان طبس، ولی عصر و امام رضا (ع) بیرجند خبر داد و گفت: در هشتم خردادماه آزمون این استخدام برگزار خواهد شد.

بهنام باریک بین با اشاره به اخذ مجوز بکارگیری ۳۱۰ نفر پرستار از محل طرح تحول سلامت، عنوان داشت: همچنین در سال گذشته ۵۰ نیروی مالی اداری در شهرستان‌های تابعه شروع به کار کرده اند که با شروع به کار آن ها بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه اداری و مالی برطرف شده است.

وی اخذ مجوز برای ۲۶۷ نیرو برای بیمارستان سربیشه، سرایان و درمیان و اتمام شش هزار متر پروژه های ساختمانی را از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اختصاص ۱۶ میلیارد تومان به بیمارستان ۲۸۴ تختخوابی رازی بیرجند، بیان داشت: اگر ۶ میلیارد تومان دیگر تزریق شود تا پایان امسال ساختمان اصلی و اورژانس این بیمارستان به اتمام خواهد رسید.

به گفته وی ۷۰ میلیارد تومان نیز برای تجهیزات این بیمارستان نیاز است.