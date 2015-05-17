حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی درخواست تحقیق و تفحص از هزینه های مجلس و همچنین تهیه گزارش طبق ماده ۲۳۶ از عملکرد سازمان هلال احمر در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

وی گفت: تعدادی از نمایندگان با استناد ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی درخواست داشتند گزارشی از عملکرد سازمان هلال احمر به مجلس ارائه شود.

حاجی دلیگانی در تشریح سئوالات نمایندگان گفت: دخل و خرج و منابع و مصارف سازمان هلال احمر اعم از هزینه‌ها و دارایی‌ها، فعالیت‌های خارج از حیطه ماموریت‌های این سازمان، دخالت دولتی ها در مدیریت این سازمان و همچنین ابهام در عملکرد اقتصادی شرکت های اقتصادی زیر مجموعه هلال احمر از مهمترین سئوالات نمایندگان بود. احمدی دبیر کل سازمان توضیحاتی در مورد سئوالات نمایندگان ارائه داده و مقرر شده در جلسات بعد توضیحات خود را به صورت کتبی ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین از بررسی درخواست تحقیق و تفحص کریمی قدوسی و تعدادی از نمایندگان در مورد هزینه های مجلس خبر داد و گفت: افراشته معاونت اجرایی مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد و مقرر شد مابقی توضیحات را به صورت کتبی ارائه کند و بعد از آن درخواست کنندگان تحقیق و تفحص اعلام کنند قانع شده اند یا خیر.

عضو فراکسیون اصولگرایان در مورد محورهای تحقیق و تفحص از هزینه های مجلس، اظهار داشت: روند تملیک و آزادسازی محل اجرای پروژه های اطراف مجلس، نحوه انتخاب شرکت های پیمانکار پروژه ها، نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح ها و میزان پیشرفت طرح های اطراف مجلس و موانع اجرا و همچنین زمان پایان پروژه ها از مهمترین سئوالات نمایندگان بود.