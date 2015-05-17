اعتبار کارت های ملی تا پایان سال ۹۴ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمید پارسایی با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت محترم دولت تمامی کارتهای ملی تا پایان سال ۹۴ دارای اعتبار هستند افزود: نیازی به مراجعه هموطنان محترم به ادارات ثبت احوال برای تمدید اعتبار کارتهای ملی نیست.

وی با بیان اینکه برای افرادی که به سن ۱۵ سال تمام میرسند کارت هوشمند ملی صادر می شود گفت: در حال حاضر نزدیک به دو میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اظهار کرد: افرادی که کارت شناسایی ملی خود را گم کرده اند می توانند درخواست کارت هوشمند ملی دهند و یا اگر تعجیل و نیاز فوری به کارت شناسایی ملی خود دارند می توانند به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و کارت ملی قبلی به صورت فوری و در زمان کمتری نسبت به کارت هوشمند ملی برای آنها صادر خواهد شد.

پارسایی تصریح کرد: تا کنون بیش از ۹۵ درصد یعنی جمعیتی بالغ بر ۶۰ میلیون نفر واجدین شرایط بالای ۱۵ سال کارت ملی دریافت کرده اند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی با بیان اینکه افرادی که تا کنون کارت شناسایی ملی دریافت نکرده اند بین بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال هستند، گفت: ۵۰۰ هزار نفر نیز بیش از ۲۵ سال سن دارند که هنوز برای دریافت کارت ملی خود اقدام نکرده اند و بایستی در کمترین زمان برای دریافت کارت ملی خود اقدام کنند.