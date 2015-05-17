شاهین جهانگیر بلورچیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف آشنایی جوانان با نویسندگان و صاحبان قلم و اندیشه شهرستان لاهیجان نمایشگاه آثار چاپ شده از ۲۰۰ نفر از نویسندگان بومی شهرستان لاهیجان در این شهرستان برپا می شود.

وی افزود: آثار عرضه‌شده در نمایشگاه کتاب در حوزه‌های مختلف معارف اسلامی، دینی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رمان، نمایشنامه، داستان، هنر، ادبیات است که تنوع حوزه‌های مختلف باعث شده که با همه سلایق بتوانیم کتاب‌های چاپ‌شده نویسندگان لاهیجانی را به همشهریان معرفی کنیم.

جهانگیر بلورچیان با اشاره به اینکه در این نمایشگاه، آثار مصور چاپ‌شده نیز در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد گفت: تلاش داریم در کنار برپایی نمایشگاه کتاب، نشست های نقد و بررسی آثار منتشره شده بعضی از نویسندگان را با حضور صاحبان اثر در این نمایشگاه برگزار کنیم.

به گفته وی این نمایشگاه از صبح پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در این شهرستان برپا می شود.