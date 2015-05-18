ایجاد ۲۵۰ هزار شغل تعاونی در بخش حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ناطقی با بیان اینکه مشارکت اعضاء در شرکت های تعاونی و وحدت و یکپارچگی آنها موجبات موفقیت و اعتلای فعالیت های آنها را فراهم می کند گفت: ظرفیت شرکت های تعاونی حمل و نقل با استفاده از تبلیغات گسترش می یابد.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار اظهارداشت: روح واقعی تعاون همکاری و مشارکت عمومی تمامی اعضاء است به نحوی که حاصل آن ضمن ایجاد وحدت و یکپارچگی کلی، پیکر واحدی را فراهم آورد که بتواند با بهره گیری از تمامی توانمندی های اجزای خود مقتدرانه در راستای تحقق اهداف شرکت فعالیت نماید.

وی افزود: بسیاری از شرکت های تعاونی داشته های قابل توجه مادی و معنوی دارند که چنانچه به درستی به آنها بیاندیشند و از آنها بهره ببرند قسمت قابل توجهی از نیازهای مالی خود را پوشش داده و همچنین بسیاری از مشکلات آنها نیز در حوزه روابط و تعاملات اجتماعی حل خواهد شد.

ناطقی ادامه داد: وجود ۲۲۰۰ شرکت تعاونی فعال در حوزه حمل و نقل با بیش از ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در سطح کشور ظرفیت بسیار بزرگ و عظیم مادی و معنوی را فراهم نموده که می تواند اقدامات بسیار موثری را در راستای رشد و توسعه کشور و اعضاء پدید آورد.