اخبار ضد و نقیض از بازداشت نخست وزیر سابق تونس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری مهر، تعدادی از رسانه های تونسی با انتشار خبری مدعی شدند که «منصف مرزوقی» نخست وزیر سابق این کشور بازداشت شده است. در پی انتشار گسترده این خبر در رسانه های تونسی و افزایش واکنش ها نسبت به آن، وزیر کشور تونس ضمن تکذیب این خبر گفت: تنها هدف منتشر کنندگان این خبر بازی سیاسی بوده است.

وی در ادامه گفت: در واقع اختلاف و بازی سیاسی باعث شد که این رسانه ها شیطنت کنند و خبر بازداشت نخست وزیر سابق تونس را منتشر کنند در حالی که این خبر از پایه و اساس صحت نداشته و کاملا کذب است.

پیش از این برخی رسانه های تونسی از بازداشت «منصف مرزوقی» نخست وزیر سابق تونس در فرودگاه «قرطاج» توسط نیروهای امنیتی خبر داده و مدعی شدند که او در حالی از کشور قطر به تونس باز می گشت که 12 میلیون دلار با خود پول آورده بود.