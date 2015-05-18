پنتاگون سقوط الرمادی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «مورین شومن» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) با انتشار بیانیه ای خبر سقوط الرمادی در استان الانبار عراق را توسط تروریستهای داعش رد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که درگیریها میان ارتش و تروریستهای داعش در این شهر راهبردی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی پنتاگون در ادامه تصریح کرده است که هنوز زود است که قضاوت نهایی را درخصوص تحولات میدانی و وضعیت موجود در الرمادی ارائه دهیم.

ساعات پایانی شب گذشته برخی خبرگزاری ها با انتشار خبری اعلام کردند که الرمادی در استان الانبار عراق به دست داعش افتاده است.