تغییر الگوی کشت تاثیری بسزایی در مصرف بهینه آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه یکشنبه در جلسه کار گروه کشاورزی،بر تغییر الگوی کشت اشاره کردوافزود: توجه به این امر مهم باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.

وی اظهار داشت: حوزه کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد و در این راستا ما باید دنبال روشهایی باشیم که در مصرف آب صرفه جویی شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: در این راستاباید روستاییان بر آبیاری تحت فشار در مزارع خود بیشتر توجه کنند چرا که با این کار علاوه بر اینکه باعث جلوگیری از اتلاف آب می شوند بلکه مشکلی هم برای دولت ایجاد نمی کنند.

جعفری بر کاشت بذر سورگوم اشاره کردو گفت: این گیاه در استان و کشور ما بحران است بسیار مقرون به صرفه است.

وی افزود: این گیاه پتانسیل بالایی دارد و تحمل بسیار زیادی دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، بر تامین بذر این گیاه اشاره کردو گفت: در این میان بذر یارانه دار با 45 45 درصد توسط شرکتهای خدمات رسان به کشاورزان با قیمت مناسب داده می شود.

جعفری گفت: توجه به کاشت این گباه نوعی الگوی کشت است و به صرفه جویی در آب کمک می کند.