تكواندوكاران كرجي فاتح جام بيست و يكم قهرماني ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" بيست ويكمين دوره رقابتهاي تكواندو قهرماني ايران با حضور221 تكواندوكار درقالب 32 تيم از28 استان به مدت 2 روز درسالن امام خميني (ره) شهرستان كرمانشاه برگزارشد كه درپايان كرج با كسب2 نشان طلا ، يك نقره و2 برنز ومجموع 51 امتياز قهرمان شد.

خوزستان با 2 طلا و يك نقره با 45 امتياز درجاي دوم ايستاد وكرمانشاه" الف" با يك طلا ، يك نقره و36 امتياز برسكوي سوم ايستاد. كرمانشاه" ب" با 32، اصفهان با 32 وتهران با 28 امتياز نيزعناوين بعدي را كسب كردند. دردومين روز اين مسابقات رقابتهاي اوزان دوم، چهارم و ششم برگزارشد كه در پايان اين نتايج بدست آمد:

وزن دوم30 شركت كننده:

1 - عباس شيخي ( كرج) 2- وحيد ايرجي ( مركزي) 3 - اميد دائي چي كرمانشاه " الف" و ايرج حسن پور ( آذربايجان شرقي)

وزن چهارم 31 شركت كننده:

1- علي كريمي صابر (كرج) 2- فرهاد نصر آزاداني (اصفهان) 3- جواد برزگر (تهران) و مهدي طاهرخاني (قزوين)

وزن ششم:

1- جواد قادري ( كرمانشاه الف) 2- محمد دلير پور ( خوزستان) 3- بهروز همرنگ ( اردبيل) و فرزاد شريفي ( ايلام)

لازم به ذكراست: علي كريمي صابرقهرمان وزن چهارم ازكرج بعنوان فني ترين تكواندوكار انتخاب شد وكاپ اخلاق نيزبه آذربايجان شرقي اهداء شد.