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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

رقابتهاي تكواندوي قهرماني ايران - كرمانشاه

تكواندوكاران كرجي فاتح جام بيست و يكم قهرماني ايران

تكواندوكاران كرج عنوان قهرماني رقابتهاي تكواندو قهرماني ايران را كسب كردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" بيست ويكمين دوره رقابتهاي تكواندو قهرماني ايران با حضور221 تكواندوكار درقالب 32 تيم از28 استان به مدت 2 روز درسالن امام خميني (ره) شهرستان كرمانشاه برگزارشد كه درپايان كرج با كسب2 نشان طلا ، يك نقره و2 برنز ومجموع 51 امتياز قهرمان شد.

خوزستان با 2 طلا و يك نقره با 45 امتياز درجاي دوم ايستاد وكرمانشاه" الف" با يك طلا ، يك نقره و36 امتياز برسكوي سوم ايستاد. كرمانشاه" ب" با 32، اصفهان با 32 وتهران با 28 امتياز نيزعناوين بعدي را كسب كردند. دردومين روز اين مسابقات رقابتهاي اوزان دوم، چهارم و ششم برگزارشد كه در پايان اين نتايج بدست آمد:

وزن دوم30 شركت كننده:
1 - عباس شيخي ( كرج)  2- وحيد ايرجي ( مركزي) 3 - اميد دائي چي كرمانشاه " الف" و ايرج حسن پور ( آذربايجان شرقي)

وزن چهارم 31 شركت كننده:
1- علي كريمي صابر (كرج) 2- فرهاد نصر آزاداني (اصفهان) 3- جواد برزگر (تهران) و مهدي طاهرخاني (قزوين)

وزن ششم:
1- جواد قادري ( كرمانشاه الف) 2- محمد دلير پور ( خوزستان) 3- بهروز همرنگ ( اردبيل) و فرزاد شريفي ( ايلام)

لازم به ذكراست: علي كريمي صابرقهرمان وزن چهارم ازكرج بعنوان فني ترين تكواندوكار انتخاب شد وكاپ اخلاق نيزبه آذربايجان شرقي اهداء شد. 

کد مطلب 258301

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