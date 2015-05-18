جزئیات توزیع کارت و رفع نقص آزمون استخدامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۴/۰۲/۲۹ براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يک نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملی و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده کردند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۴/۰۳/۰۱ منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند و در صورتيكه نسبت به بندهاي ۳، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ (جنس، مذهب، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و خوشه شغلي) تفاوتي مشاهده کردند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه کنند.

چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودی داوطلب با چهره وی مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملی يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس است و يا چنانچه عكس روی كارت وی دارای اشكالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس می باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، ۲ قطعه عكس ۴ ×۳ و كارت ملی يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه ۹۴/۰۲/۳۰ و پنجشنبه ۹۴/۰۲/۳۱ صبح از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جدول شماره ۲ در اطلاعیه سازمان سنجش است.

تذكرهاي‌ مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۲- فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ ۸:۳۰ (هشت و سي دقيقه‌) صبح روز جمعه ۱/۳/۹۴ آغاز مي‌گردد.

۳- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

۴- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

۶-چنانچه درهرمرحله ازآزمون (ثبت نام، شرکت درآزمون وحتی پس از اعلام نتایج اولیه )مشخص گردد که داوطلبی واجدشرایط شرکت در آزمون وپذیرش نمی باشد مطابق ضوابط باوی رفتار خواهد شد.