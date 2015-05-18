سیدهادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از واگذار نشدن سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، باشگاه‌های ورزشی باید خصوصی سازی شوند اما پرسش مهم اینجاست چرا در گذشته این واگذاری صورت نگرفت و چرا امروز نیز با واگذاری باشگاه‌ها مخالفت می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای سال که قانون واگذاری باشگاه‌ها از طریق مزایده به تصویب رسید، نمایندگان پیگیری کردند اما وزارت ورزش با بهانه‌هایی مانند اینکه اموال این دو باشگاه مشخص نیست و اطلاعات اقتصادی آن را نداریم، مرتبا واگذاری را به تاخیر انداختند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دو باشگاه هیچ سرمایه‌ای ندارد، افزود: تنها سرمایه این دو باشگاه، تماشاچی‌ها هستند. به نظر می‌رسد منافع و مسائلی در این دو باشگاه وجود دارد که وزارت ورزش از واگذاری آنها خودداری می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد در عدم واگذاری این دو باشگاه مقصر هستند. وقتی شایعه می‌شود دو شرکت بزرگ خودروسازی قرار است این دو باشگاه را خریداری کنند، شائبه‌هایی مطرح می‌شود. البته شایعه دیگری نیز مطرح شده که وزیر اقتصاد، پیگیر واگذاری دو باشگاه به دو شرکت خودروسازی است.

حسینی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: واگذاری این دو باشگاه به شرکت‌های خودروسازی به معنای خصوصی سازی آنها نیست.

وی واگذاری این دو باشگاه به صنعت خودروسازی را عامل افزایش قیمت خودروها خواند و یادآور شد: در صورت این واگذاری، درگیری جدیدی غیر از ساخت خودرو برای این دو خودروساز به وجود می‌آید زیرا این دو تیم پایتخت نشین بسیار پرحاشیه هستند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: دلایل وزارت ورزش و جوانان برای عدم واگذاری این دو تیم و اداره دولتی آنها، فراکسیون ورزش را قانع نمی‌کند. اگر قرار است این دو باشگاه دولتی اداره شوند، باید همه باشگاه‌های کشور دولتی اداره شوند، زیرا طبق قانون اساسی نباید تبعیضی میان باشگاه‌ها وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: استقلال و پرسپولیس، تیم‌های اول و آخر کشور نیستند. در فصل اخیر سپاهان قهرمان و تراکتورسازی نایب قهرمان شد و تیم‌های دیگری نیز بالا آمدند، اما این دو تیم در جدول جایگاه چندان مناسبی نداشتند.

حسینی در پایان گفت: دولت باید در این خصوص عاقلانه تصمیم بگیرد. این شیوه تصمیم عاقلانه نیست.