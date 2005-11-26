نيويورك تايمز: اتحاديه اروپا در توقف فعاليت هسته اي ايران شكست خورد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روزنامه "نيويورك تايمز" در تحليلي به نقل از خبرگزاري رويترز نوشت : عليرغم نگراني هاي بين المللي، ايران سرسختانه به فعاليت هاي هسته اي خود ادامه مي دهد و ديپلماسي اتحاديه اروپا به حمايت آمريكا براي توقف آن شكست خورده است.

نيويورك تايمز در ادامه به اين گفته تحليلگران اشاره مي كند كه در مواجهه با يك ايران سرسخت، قدرتهاي غربي به اين نتيجه رسيده اند كه از نظر تاكتيكي آنها فاقد حمايت چين، روسيه و دولت هاي ديگر براي اقدام تنبيهي فوري عليه تهران هستند.

اين تحليل در ادامه مي نويسد: اما با وجود ترديدهاي بين المللي در زمينه جستجوي ايران براي سلاحهاي هسته اي ، نياز به يك ديپلماسي ماهرانه احساس مي شود تا يك راه آبرومندانه براي مذاكره در منطقه اي كه مسئله عراق نيز مطرح است، پيدا شود.

"پل اينگرام" تحليلگر ارشد در شوراي اطلاعات امنيتي آمريكا - بريتانيا با اشاره به هشدارهاي آمريكا و اتحاديه اروپا به ايران مبني بر توقف فعاليت هاي هسته اي دومنظوره ، گفت :" اين كار اشتباهي است كه بدون سند و مدرك از تهديد استفاده شود."

اينگرام در ادامه افزود:"هيچ قرارداد قبلي با روسيه و چين در مورد حمايت آنها وجود نداشته است."

در بخش ديگري از اين تحليل آمده است : ديپلماتها و منابع اطلاعاتي حال در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين مي گويند كه ايران آماده است تا فرايند غني سازي اورانيوم را از سر بگيرد كه مي تواند براي ساخت بمب اتمي يا پايگاههاي نيرو مورد استفاده قرار گيرد.

نيويورك تايمز در ادامه مي نويسد: اين مسئله چالش جديدي را براي قدرتهاي غربي درپي خواهد داشت كه تهديد هاي آنها براي تحت تاثير قراردادن ايران با شكست مواجه شده است.

در ادامه اين تحليل آمده است: آمريكا و اتحاديه اروپا با درخواست ايران براي چرخه كامل سوخت هسته اي به عنوان بخشي از برنامه صلح آميز و قانوني با شكست مواجه شده اند.

در تحليل نيويورك تايمزبه اين مسئله نيز اشاره شده است كه هر نوع اقدام ايران براي آغاز فرايند غني سازي در نيروگاه نطنز ممكن است در زمينه مذاكرات پيرامون مصالحه روسيه بي معني باشد. در اين صورت مسئله ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت دوباره مطرح مي شود و دوباره اين سوالات پرسيده خواهد شد كه در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد.

"دانا الين" عضو ارشد موسسه بين المللي لندن در مطالعات استراتژيك مي گويد: "واشنگتن طي دو سال گذشته با ديپلماسي اتحاديه اروپا وارد اين مسئله شده است؛ هر چند برخي از سياستمداران آمريكا خواسته بودند كه موضع سخت تر و يا حتي اقدام نظامي را اتخاذ كنند. اما تلاشهاي اتحاديه اروپا با شكست مواجه شده و نتوانسته است پرونده ايران را به شوراي امنيت آرانس ارجاع دهد."

نيويورك تايمز به اين مسئله اشاره مي كند كه آژانس هنوز سوالاتي از برنامه هسته اي ايران دارد اما بازرسان براي اثبات اين كه ايران در جستجوي سلاحهاي هسته اي است شكست خورده اند و بنابراين ايجاد اتفاق نظر درباره پرونده هسته اي ايران سخت تر نيز مي شود.

الين گفت : واشنگتن و متحدان آن ممكن است به اين ايده تكيه كنند كه "هر ايراني با پتانسيل هسته اي مي تواند تهديدي براي صلح و امنيت جهاني به شمار رود."

در ادامه تحليل نيويورك تايمز آمده است: رسيدگي به پرونده ايران بايد با ظرافت صورت گيرد و ديل آنهم خاطرات مربوط به چگونگي حمله آمريكا به عراق در سال 2003 است .

عضو ارشد موسسه بين المللي لندن مي گويد:" سخت است ببينيم چطور اقدام نظامي عليه ايران هيچ حس استراتژيكي را ايجاد نكند."

در بخش ديگري از اين تحليل آمده است : سايت هاي مهم و در عين حال خوب دفاع شده ايران نيازمند مبارزه هوايي تمام عيار است. صادرات انرژي ايران بايد متوقف شود چرا كه قيمت نفت را افزايش مي دهد.

نيويورك تايمز به اين مسئله اشاره مي كند كه اتحاديه اروپا اميدوار بوده است كه نفوذ اقتصادي آن بتواند ايران را با خود همراه سازد ولي ايرانيان پيشنهادات اتحاديه اروپا را مبني بر توقف فعاليت هسته اي خود در اوت نپذيرفته اند. شايد آنها مطمئن هستند كه بازارهاي جايگزيني را در چين و نقاط ديگري در شرق پيدا مي كنند.

نيويورك تايمز با اشاره به اينكه چين و روسيه هر دو توافق نظر دارند كه مسئله ايران بايد توسط آژانس صورت گيرد مي نويسد : هر دو كشور داراي منافع انرژي در ايران هستند اما هيچ كدام نمي خواهند كه اين كشور سلاحهاي هسته اي خود را گسترش دهد.

در ادامه اين تحليل همچنين آمده است روسيه و چين هيچ كدام نمي خواهند ببينند كه آمريكا در مذاكره با ايران نتيجه اي را ديكته كند .ولي منافع آنها به طور كلي يكسان نيست.

در بخش ديگري از اين تحليل مي خوانيم روسيه كه مهمترين تهيه كننده هسته اي ايران محسوب مي شود از نظر نفت و گاز مستقل است. چين از نظر داشتن اين منابع حريص است و مي خواهد منابع بيشتري را در خاورميانه پيدا كند.

الين مي گويد:" سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چين چطور به نيروي گسترش سلاحهاي هسته اي نگاه مي كند.

عضو ارشد موسسه بين المللي لندن در مطالعات استراتژيك در خاتمه تاكيد كرد:" بخش بزرگي از ديپلماسي آمريكا - اتحاديه اروپا اين است كه مسئله خطرات گسترش سلاحهاي هسته اي بايد در خاورميانه مورد توجه قرار گيرد."