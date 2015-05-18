درخواست ۲۸ عضو مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی برای برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ شهریورماه سال ۸۹ در مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی، لطفعلی پورکاظمی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. بر این اساس دوره قانونی چهار ساله وی شهریورماه سال گذشته به پایان رسید.

در همین راستا سوم آبان ماه سال ۹۳ از سوی وزیر ورزش و وجوانان، علیرضا اسدی به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب شد اما پس از گذشت چند ماه و به دنبال معرفی اسدی به عنوان دبیر فدراسیون فوتبال، سرپرست دیگری برای فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی شد. محمد تقی‌خانی دومین گزینه منتخب محمود گودرزی به عنوان سرپرست این فدراسیون بود. تقی‌خانی از ۲۶ فروردین‌ماه امسال با حکم وزیر ورزش امور مدیریت فدراسیون پزشکی ورزشی را بر عهده گرفته است.

همه اینها در حالی است که دو سه ماه پیش از پایان دوره چهار ساله مدیریت پورکاظمی، ثبت‌نام از کاندیداهای فدراسیون پزشکی ورزشی انجام شد اما مشخص نشدن زمانی برای برگزاری مجمع انتخاباتی، تعیین تکلیف مدیریت این فدراسیون برای چهار سال آینده را تا به امروز به تاخیر انداخته است. این موضوع طی ماه‌های گذشته با انتقادهای زیادی به خصوص از سوی اهالی پزشکی ورزشی مواجه بوده است طوریکه در نهایت منجر به ارسال نامه اعتراض آمیز برخی از اعضای مجمع به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و ارائه درخواست مبنی بر برگزاری هر چه سریعتر مجمع شده است.

به گزارش مهر، روسای هیات‌های استانی پزشکی ورزشی کشور شنبه هفته گذشته نشستی را با سرپرست فعلی فدراسیون پزشکی ورزشی داشتند. در همین نشست ۲۸ نفر از روسای هیات‌های استانی که اعضای مجمع فدراسیون را تشکیل می‌دهند نامه‌ای خطاب به نصرالله سجادی تنظیم کردند و با امضای آن اعتراض خود نسبت به برگزاری نشدن مجمع و درخواست برای برگزاری هر چه سریعتر آن را اعلام کردند.

این نامه به دفتر معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ارسال شده اما هنوز خبری از تعیین زمان انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی نشده است.