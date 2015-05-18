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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

عسگری:

جذب اعتبارات ملی نقش مهمی در توسعه ایلام دارد

جذب اعتبارات ملی نقش مهمی در توسعه ایلام دارد

ایلام- معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: جذب اعتبارات ملی نقش مهمی در پویایی و توسعه ایلام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حشمت الله عسگری در نشست برنامه ریزی استان اظهار کرد: جذب اعتبارات ملی نقش مهمی در پویایی و توسعه ایلام دارد.

وی اضافه کرد: دستگاه هایی که اعتبارات آنها ملی است باید تلاش کنند تا با پیگیری استاندار و نشستی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانند بیشتر از این میزان اعتبار جذب کنند.

وی یادآور شد: جذب بیشتر اعتبارات و تخصیص به موقع آنها نقش مهمی در ایجاد تحول و توسعه استان ایلام دارد.

عسگری تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید سعی کنند با رایزنی بیشتر با وزارتخانه های متبوع خود برای جذب اعتبار بیشتر تلاش کنند.

وی خواستار تشکیل جلسات منظم و کارشناسی شده برای جذب بیشتر اعتبارات و هزینه کرد آنها در ردیف های مشخص شد.

عسگری گفت: خوشبختانه سال گذشته ۱۰۰ درصد اعتبارات از محل سفر ریاست جمهوری و اعتبارات عرانی در استان جذب شد که امیدواریم امسال نیز با تزریق به موقع اعتبارات شاهد تحولات چشمگیری در بخش های زیربنای و توسعه ای استان ایلام باشیم.

کد مطلب 2583118

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