تشریح جزئیات سفر وزیر بهداشت به ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی که برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع جهانی بهداشت به ژنو سفر کرده است، گفت: در سفر سه روزه خود علاوه بر اینکه مسئولیت گروه غیرمتعهدها را بر عهده داریم، در نشست وزرای بهداشت کشورهای عضو اکو و کشورهای جی ۵ نیز شرکت می کنیم.

وی افزود: سخنرانی در مجمع عمومی به نمایندگی از کشورهای غیرمتعهد و سخنرانی ملی از طرف ایران از برنامه های وزارت بهداشت در مجمع جهانی بهداشت است.

هاشمی ادامه داد: شرکت در نشست وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی (امرو) و تبادل تجربیات از دیگر برنامه های ماست.

وزیر بهداشت گفت: دستور کار امسال مجمع جهانی بهداشت تقویت نظام های سلامت مقاوم است زیرا شیوع ابولا در دنیا اتفاق افتاد و بعضی از کشورها در این خصوص به شدت آسیب پذیر بودند.

هاشمی افزود: بنابراین بنای سازمان جهانی بهداشت تقویت نظام های بهداشتی در این زمینه است تا در مواقعی که اتفاقات اضطراری در کشورها بوجود می آید بتوانند به موقع با آن مقابله کنند.