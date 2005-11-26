تحولات عراق و موضوع ايران در نشست" ناتو و خاورميانه بزرگ" در قطر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، سمينار "ناتو، خاورميانه بزرگ و نقش نمايندگان پارلمان‌ها" امروز با سخنراني " شيخ حمد بن جاسم آل ثاني " وزير امور خارجه قطر در دوحه پايتخت اين كشور آغاز مي شود .

بر اساس گزارشهاي رسيده در اين سمينار 4 نشست تخصصي پيرامون بحث و بررسي 4 موضوع برگزار مي شود .

مباحث مطرح شده در اين سمينار ، مسائل امنيتي در منطقه خليج فارس ، اصلاحات اجتماعي و سياسي در منطقه خليج فارس ، بحران عراق و پيامدهاي آن بر منطقه خليج فارس و روابط ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس خواهد بود .

به نوشته اين منبع خبري رئيس اتحاديه نمايندگان پارلمان‌هاي عرب، روسا و اعضاي پارلمان‌هاي منطقه خليج فارس و شماري از كارشناسان و تحليلگران مسائل سياسي - امنيتي خارجي در اين نشست حضور دارند .

وزارت امور خارجه قطر اين نشست سه روزه را سازماندهي مي كند.

انوش ايتشامي از تحليلگران سياسي در خصوص سياست ايران در منطقه خليج فارس در اين نشست سخنراني خواهد كرد و نواف عبيد تحليلگر امنيتي سعودي كه با مركز تحقيقات استراتژيك و بين المللي در واشنگتن همكاري مي كند و نيز "هيزفوتيگ" از پژوهشگران برجسته آلماني "مركز تحقيقات خاورميانه" از سخنرانان اين نشست سه روزه خواهند بود.

در ماه مارس ( اسفند ماه گذشته ) نيز مقامات و كارشناسان ناتو و شوراي همكاري خليج فارس در يك كنفرانس بين المللي در رم پايتخت ايتاليا به منظور تقويت همكاري در مبارزه با تروريسم بين المللي باهم نشست مشتركي برگزاركردند.

كارشناسان ناتو و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس مهرماه گذشته نيز با برگزاري كنفرانسي، راههاي تقويت همكاري دوجانبه را در زمينه مبارزه با تروريسم بررسي كردند.