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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

جشنواره انگلیسی میزبان «یك هیچ» شد

جشنواره انگلیسی میزبان «یك هیچ» شد

فیلم ایرانی «یك هیچ» در جشنواره سینمایی ویندزور انگلستان به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یك هیچ» به كارگردانی سامان حسین‌پور به عنوان نماینده ایران به دومین جشنواره بین المللی ویندزور انگلستان راه پیدا كرده و با كشورهای انگلیس، آمریكا، اسپانیا، آلمان و... به رقابت خواهد پرداخت.

فیلم كوتاه «یك هیچ» كه تاكنون بالغ بر ۳۰ اكران و حضور جهانی در جشنواره‌های بین المللی داشته و ۲ جایزه جهانی در كارنامه خود دارد در تاریخ ۲۹ و۳۰ می‌ در این جشنواره اكران خواهد شد.

«یك هیچ» به نویسندگی و كارگردانی سامان حسین‌پور و تصویر و تدوین زانیار لطفی و صدابرداری زانیار طهماسبی با حمایت حوزه هنری ساخته شده است.

کد مطلب 2583210

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