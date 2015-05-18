جشنواره انگلیسی میزبان «یك هیچ» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یك هیچ» به كارگردانی سامان حسین‌پور به عنوان نماینده ایران به دومین جشنواره بین المللی ویندزور انگلستان راه پیدا كرده و با كشورهای انگلیس، آمریكا، اسپانیا، آلمان و... به رقابت خواهد پرداخت.

فیلم كوتاه «یك هیچ» كه تاكنون بالغ بر ۳۰ اكران و حضور جهانی در جشنواره‌های بین المللی داشته و ۲ جایزه جهانی در كارنامه خود دارد در تاریخ ۲۹ و۳۰ می‌ در این جشنواره اكران خواهد شد.

«یك هیچ» به نویسندگی و كارگردانی سامان حسین‌پور و تصویر و تدوین زانیار لطفی و صدابرداری زانیار طهماسبی با حمایت حوزه هنری ساخته شده است.