ناظر ویژه FIVB برای مسابقات لیگ جهانی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۵ از هشتم خردادماه در سطح یک این رقابتها آغاز می‌شود که بر اساس تقویم این دیدارها تیم ملی کشورمان پس از برگزاری شش دیدار خارج از خانه از بیست و نهم خرداد ماه در شش مسابقه میزبان تیم های ملی امریکا، لهستان روسیه در تهران خواهد بود.

بر اساس قوانین لیگ جهانی برای هر مسابقه یک ناظر و دو داور بین‌المللی به کشور میزبان اعزام می‌شوند که علاوه بر این موارد، فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه به فدراسیون والیبال ایران خواهان حضور نماینده و ناظر ویژه این فدراسیون در مسابقات لیگ جهانی در تهران شد.

بر این اساس فابیو ازودو (مدیر کل FIVB) یا فرناندو لیما (دبیرکل FIVB) با حضور در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در تهران بر نحوه برگزاری این مسابقات توسط جمهوری اسلامی ایران نظارت و گزارش خواهد کرد که این موضوع نشان دهنده نظارت ویژه FIVB بر نحوه برگزاری مسابقات لیگ جهانی در تهران دارد.

این در حالیست که بر اساس اعلام قبلی یک ناظر و دو داور مسابقه نیز به غیر دو نفر نامبرده از طرف فدراسیون جهانی والیبال در مسابقات لیگ جهانی حضور خواهند داشت.