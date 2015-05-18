شاغلان صنايع دستی اردبيل آموزش کارآفرینی می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی اردبیل، علیرضا دباغ عبداللهی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم پایانی نخستین دوره آموزشي شاغلان صنايع دستی استان افزود: این دوره ها برای نخستین بار در استان اردبیل برگزار می شود.

وی با اشاره به میزبانی مرکز آموزش صنایع دستی میراث فرهنگی از شاغلان این حوزه ادامه داد: اولین دوره آموزشی ويژه شاغلان صنايع دستي با عنوان" کار آفرینی و ایجاد کسب و کار" با حضور ۴۱ نفر از شاغلان صنایع دستی در مرکز آموزش صنایع دستی اردبیل برگزار شد.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي میراث فرهنگی استان بیان داشت: این دوره آموزشی به مدت ۴۸ ساعت طي ۱۲ روز با حضور اساتید مجرب در زمینه کارآفرینی و كسب و كار برگزار شد.

وی تصریح کرد: براین اساس ضاغلان و فعالان صنایع دستی استان ضمن آشنایی با اصول و مباني كارآفرينی، خلاقيت و نوآوري، پرورش ايده طرح كسب و كار، راه اندازي و مديريت كسب و كار، آموزش تدوين طرح كسب و كار و... از تجربيات اساتيد بهره مند شدند.

دباغ عبداللهی از برگزاری نمایشگاه آثار شركت کنندگان این دوره در نگارخانه خطایی اردبیل خبر داد و اولويت و تسهیل در دریافت انواع مجوزهای صنايع دستی از جمله پروانه تولید، کارت صنعتگری و استفاده از تسهيلات كم بهره و... براي شركت كنندگان را از مزیت های شرکت در این دوره برشمرد.

وی هدف از برگزاري اين دوره ها را توسعه مستمر مهارت ها، تربيت منابع انساني توانمند، ارتقاء وضعيت شغلي و سلامت صنعتگران، افزايش بهره وري، بهبود عملكرد، افزايش سود آوري و...عنوان کرد و متذکر شد: روند برگزاري اين دوره ها برای تمام شاغلان صنايع دستی ادامه خواهد داشت.

این مسئول تاکید کرد که براي تمامی پذيرفته شدگان در آزمون نهايی گواهينامه آموزشي معتبر مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران صادر خواهد شد.