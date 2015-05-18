مازندران از استانهای امن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی مازندران که در سالن شماره ۲ استانداری برگزار شد، اظهار داشت: همه اقشار جامعه باید با حقوق شهروندی آشنا شوندو این حق برای همه به صورت جدی در نظر گرفته شود.

وی با بیان این که زندانیان نیز باید با حقوق شهروندی آشنا شوند افزود:زندانیان قشر آسیپ پذیری هستند ولی حقوق شهروندی از مواردی است که باید برای اقشار ضعیف وزندانیان به طور واضح تشریح شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تصریح کرد: در زندانها باید مسائل تربیتی، اشتغال زایی و فرهنگی جدی گرفته شود و در این مکانها آموزشهای لازم به افراد داده شود.

وی خاطرنشان کرد: زندانیان آموزش دیده که فنون فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند دیگر به زندانها باز نگشتند و این از مصادیق آموزش های فرهنگی، اجتماعی و حقوق شهروندی است که باید متناسب با نیاز جامعه باشد.

شادمان با تاکید بر اینکه از وجود خیران برای ساماندهی زندانیان آزاد شده در حوزه اشتغال و تکمیل نیازمندی‌های آنان باید استفاده کرد افزود: سرانه فضاهای ورزشی زندانها نیز باید افزایش یابد.

وی خواستار تسریع خدمالت رسانی اورژانس اجتماعی مازندران به زندانیان شد و ابراز داشت:در اجرای خدمات سلامتی و بهداشت روانی باید سازوکارهای لازم اجرا شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد:از آنجا که پژوهشهای علمی نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد، دانشگاهیان می توانند با ارائه پایان نامه های خود در زمینه بهداشت و ارتقا سلامت زندانیان به مسئولان ذیربط کمک کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل تابستان و حضور مسافران و گردشگران خواست تا دستگاه‌های فرهنگی در زمینه برخورد با آسیب‌ها و تبدیل قابلیت‌های گردشگری استان از تهدید به فرصت اهتمام کنند.

شادمان از رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری استان خواست در زمینه آگاهی بخشی مردم برای ارتقا شاخص‌های امنیت اجتماعی استان بیشتر تلاش کنند.