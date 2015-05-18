همه در اروپا متوجه خطر داعش شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که دولت مجارستان منشا تشکیل گروه تروریستی داعش و راهکار مقابله با این گروه را چگونه ارزیابی می کند گفت: اختلافات در منطقه خاورمیانه خیلی دیرتر از اروپا اتفاق می افتد اما پس از وقایع تراژیک در کپنهاگ و پاریس هرکسی در اروپا متوجه شد که داعش یک تهدید تروریستی است و اکنون یک تهدید روزمره برای اروپا شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما الان تلاش می کنیم که این موضوع را حل کنیم و ثبات در خاورمیانه برقرار شود و ثبات در خاورمیانه نه تنها به نفع منطقه بلکه به نفع اروپا است و ما از این موضوع مطمئن هستیم.

وزیر امور خارجه مجارستان با اشاره به اینکه اروپا به دنبال افزایش تلاش خود در این راستا است اظهار داشت: پارلمان مجارستان در هفته گذشته تصمیم گرفته است که مجارستان ۱۵۰ سرباز را برای مقابله با داعش اعزام کند. نیروهای مجارستانی به عنوان یک واحد پاسداری از صلح حضور خواهند داشت و ماموریت خود را اجرا خواهند کرد و از نیروهای ایتالیایی و آلمانی که در آنجا مستقر هستند حمایت خواهند کرد. پیش از این نیز نیروهای مجارستانی در افغانستان حضور داشته اند.

پیتر سیارتو گفت: ما باید این چالش را جدی بگیریم و بتوانیم با مقابله به مثل داعش را شکست دهیم چراکه داعش تنها یک چالش برای خاورمیانه و اروپا نیست بلکه چالشی برای آفریقا هم هست و امروز سازمان های تروریستی در آفریقا می خواهند که وارد اتحاد با داعش شوند و ما فکر می کنیم باید مقابله با داعش را در آینده افزایش دهیم.