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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

سهیلی:

دونده همدانی در مسابقات جهانی نابینایان سوم شد

دونده همدانی در مسابقات جهانی نابینایان سوم شد

همدان- رئیس هیئت کم بینایان و نابینایان استان همدان گفت: در پایان مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان در کره جنوبی دونده همدانی سوم شد.

سمیه سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پایان پنجمین دوره مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان که در کره جنوبی برگزار شد کاروان تیمهای ملی نابینایان و کم بینایان کشورمان(کاروان بعثت) با ۳۲ مدال رنگارنگ و ارزشمند افتخار دیگری به ثبت رساند.

رئیس هیئت کم بینایان و نابینایان استان همدان با بیان اینکه حمید اسلامی دو و میدانی کار همدانی در دو ۱۵۰۰ متر مدال برنز را به خود اختصاص داد، افزود: در این رقابتها کاروان کشورمان در رشته های دو ومیدانی، پاورلیفتینگ، جودو و گلبال شرکت داشت و با کسب ۱۵ مدال طلا، شش نقره و ۱۱ برنز و در مجموع ۳۲ مدال نتیجه ارزشمندی را به ارمغان آورد.

وی با اشاره به اینکه تیم ایران در پاورلیفتینگ ۱۱ مدال طلا، سه نقره و سه برنز را به دست آورد و با اقتدار قهرمان جهان شد، بیان داشت: هیئت کم بینایان و نابینایان استان همدان از پتانسیل بالایی برخوردار است.

سهیلی با بیان اینکه هیئت نابینایان استان همدان در شش رشته از جمله ورزش گلبال فعالیت می کند، گفت: بانوان در همدان در رشته های دوومیدانی، گلبال، شنا و شطرنج مشغول به فعالیت هستند.

رئیس هیئت کم بینایان و نابینایان استان همدان ابراز داشت: آقایان نیز در رشته های شنا، دو و میدانی، شطرنج، وزنه برداری و پاورلیفتینگ، جودو و گلبال فعالیت می کنند.

کد مطلب 2583299

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