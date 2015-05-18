مدیران و معلمان فعال در زمینه بازدید از «موزه عبرت» تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم حسن‌پور، مدیر موزه عبرت ایران ضمن خیر مقدم به مدعوین از تلاش‌های فرهنگیان در جهت اعزام دانش آموزان به موزه عبرت ایران و همچنین از تلاش ها و زحمات جناب آقای چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران و نیز مدیر حراست آموزش و پرورش تهران جناب آقای محدث تشکر و سپاسگزاری به عمل آورد.

در ادامه این مراسم دکتر بازرگانی استاد دانشگاه و زندانی سیاسی قبل از انقلاب طی سخنانی به نقش و تأثیرگذاری معلمان در راستای هدایت و رشد و آگاهی دانش آموزان پرداخت و از موزه عبرت ایران، بعنوان مرکز تاریخی مهم برای ارتقاء دانش تاریخی یاد کرد.

محدث مدیر حراست آموزش و پرورش تهران در سخنانی با توجه به رسالت تاریخی معلمان از آنها درخواست کرد تا همچون گذشته دانش آموزان را برای بازدید از موزه عبرت ایران تشویق و ترغیب کنند.

در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایای ویژه‌ای از طرف آموزش و پرورش شهر تهران و موزه عبرت ایران به مدیران، معاونین و معلمین مدارس اهداء شد.