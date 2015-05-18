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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

نجف نژاد خبر داد:

نشست فراکسیون ورزش مجلس برای رسیدگی به اتفاقات تبریز

نشست فراکسیون ورزش مجلس برای رسیدگی به اتفاقات تبریز

رئیس فراکسیون ورزش مجلس از بررسی حواشی بازی تراکتورسازی و نفت و مسائل مربوط به واگذاری سرخابی‌ها در نشست فراکسیون ورزش مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد نجف نژاد در خصوص اتفاقات هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطللب فوق گفت: فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی قصد دارد پیرامون وقایع و حواشی رخداده در جریان بازی تراکتورسازی و نفت که روز شنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در تبریز برگزار شد، جلسه‌ای برگزار کند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این جلسه صرفا با حضور اعضای فراکسیون ورزش در هفته جاری برگزار خواهد شد و بعد از رایزنی‌ها با مسئولان مربوطه در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیز تشکیل جلسه خواهیم داد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع دیگری که قرار است طی این جلسه مطرح شود، به خبرگزاری خانه ملت گفت: همچنین قرار است طی این جلسه پیرامون مسائلی که مربوط به واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی است بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری شود.

کد مطلب 2583374

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