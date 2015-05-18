لزوم ارائه آموزش های زیست محیطی و تعامل با گردشگران در کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست محیطی شهرستان کلیبر گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم و اهمیت حفاظت محیط زیست، همدلی و همزبانی مسئولان و مردم در تحقق این امر بسیار مهم است.

وی با اشاره به ویژگی های گردشگری این شهرستان تصریح کرد: با توجه به جایگاه کلیبر به عنوان یکی از شهرستان های اکوتوریستی آذربایجان شرقی و وجود تعداد زیادی کوچ نشین در این منطقه، موضوع ارائه آموزش های نحوه برخورد گردشگران و اهالی با طبیعت از مهمترین موضوعات در حوزه زیست محیطی این شهرستان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار کلیبر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص وضعیت نامطلوب محل دفن زباله های شهرستان اظهار داشت: تعیین محل دفن زباله برای روستاهای دوردست که امکان انتقال پسماندهای آنها به زباله گاه شهری وجود ندارد نیز از موضوعاتی است که باید در این خصوص اقدامات جدی صورت گیرد.

ایرج مرندی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر دفن متمرکز زیاله های روستایی گفت: با توجه به ناکافی بودن خودرو های دفع پسماندهای روستایی در اختیار دهیاری های کلیبر تلاش می کنیم تا در سالجاری این تعداد افزایش یابد.