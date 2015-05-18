به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح دوشنبه به همراه استاندار البرز، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در پارک علم و فناوری البرز بازدید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: در عرصه‌های علم و فناری به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشور دست یافته‌ایم.

وی تأثیر جهاد دانشگاهی در تهیه برنامه ششم توسعه را مهم دانست و گفت: بودجه جهاد دانشگاهی در سال جاری ۳۴ درصد رشد داشته و جهاد دانشگاهی در این عرصه ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت می‌کند.

نوبخت، رشد اعتبارات در بخش تحقیقاتی را ۳۶ درصد اعلام کرد و گفت: ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای بخش تحقیقاتی و فناوری در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: کاهش قیمت نفت به کمتر از نصف باعث بروز مشکلاتی در تحقق برنامه‌ریزی‌های کشور شده است.

وی با اعلام تعداد طرح‌های نیمه کاره در کشور گفت: تعداد ۲ هزار و ۹۰۰ طرح عمرانی در کشور نیمه‌تمام از دولت قبل به یادگار مانده بود که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا کنون این طرح‌ها ۹۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

مبلغ بودجه کل کشور با احتساب منابع عمومی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است

این مسئول با اشاره به طرح‌های نیمه تمام دولت قبل، گفت: همه منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در لایحه هدفمندی ۳۲ هزار میلیارد تومان است که به صورت قانونی باید نصف آن صرف پرداخت هزینه یارانه خانوار شود و ۳۰ درصد به یارانه تولید و ۲۰ درصد به خزانه واریز شود که این موضوع شدنی نیست.

نوبخت مبلغ تکمیل طرح‌های نیمه تمام را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات عمرانی در کشور ۲۰ درصد رشد داشته است که از ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.

معاون رئیس‌ جمهور در ادامه به مبلغ بودجه کل کشور اشاره کرد و گفت: مبلغ بودجه کل کشور با احتساب منابع عمومی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از رشد ۵ درصدی برخوردار بوده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه بین خانوارهای ایرانی تقسیم شد، گفت: در کشور بسیاری از خانوارها هزینه زندگی خود را با پول یارانه تنظیم می‌کنند.